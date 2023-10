Maroc: Gestion des ressources en eau - Le Maroc a réussi à bâtir un modèle efficient (M. Sadiki)

Rabat — Le Maroc a réussi à bâtir un modèle efficient de gestion de l'eau grâce notamment à sa politique de maîtrise et de mobilisation des ressources hydriques à travers la réalisation de grands barrages réservoirs, a affirmé, mardi à Rabat, le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki.

S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie de célébration de la Journée mondiale de l'alimentation (JMA), M. Sadiki a mis en exergue les principales mesures ayant contribué à la réussite de ce modèle, dont la réalisation d'ouvrages de transfert d'eau et le développement des compétences techniques et de recherche scientifique appliquée.

Cette réussite est attribuée aussi à une politique de planification à long terme lancée au début des années 80 qui a permis aux décideurs d'anticiper la pénurie d'eau en donnant aux pouvoirs publics une visibilité à long terme, outre les avancées majeures sur les plans institutionnel et réglementaire, a-t-il poursuivi.

Et de soutenir que cette politique a permis de doter le Royaume d'une importante infrastructure hydraulique composée de 139 grands barrages, totalisant une capacité de près de 17,6 milliards de m3 et de plusieurs milliers de forages et de puits captant les eaux souterraines.

Évoquant les stratégies agricoles mises en place durant les deux dernières décennies, à savoir le "Plan Maroc Vert" et la stratégie "Génération Green", le ministre a souligné qu'elles ont érigé en priorité la gouvernance des ressources en eau à la faveur d'une panoplie de réformes et de programmes d'investissement structurants pour une agriculture durable.

Pour sa part, le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) au Maroc, Jean Senahoun, a estimé qu'au niveau mondial, la rapide croissance démographique, l'urbanisation, le développement économique et le changement climatique soumettent les ressources hydriques mondiales à un stress grandissant.

Il a, dans ce sens, fait savoir que les ressources en eau douce ont diminué de 20% au cours des dernières décennies et la disponibilité et qualité de l'eau se détériorent rapidement, appelant à la nécessité d'exploiter le pouvoir de la science, de l'innovation, des données et de la technologie pour parvenir à une gestion durable de l'eau.

Lors de cette cérémonie, le ministre a remis des certificats de reconnaissance à plusieurs personnalités de diverses disciplines, en témoignage de leur contribution exemplaire au développement du secteur de l'eau au Maroc.

Cette rencontre a également été marquée par le lancement d'un timbre-poste par le Groupe Barid Al-Maghrib, en étroite collaboration avec le ministère et la représentation de la FAO au Maroc, en commémoration de la JMA, mettant l'accent sur l'eau en tant que fondement de la vie et de l'alimentation.

À l'instar des pays de la communauté internationale, le Maroc célèbre chaque année la JMA, conformément à l'appel de la FAO, en vue de sensibiliser et mobiliser davantage les populations sur les questions alimentaires, nutritionnelles et de préservation des ressources naturelles.

Célébrée dans un contexte particulier où les pays sont confrontés à l'accroissement rapide de la population, l'urbanisation, le développement économique et les répercussions des crises climatiques, cette 43ème édition permettra de sensibiliser à l'importance d'une gestion intégrée des ressources en eau en mettant en valeur et en gérant de manière coordonnée l'eau, les terres et les ressources associées.