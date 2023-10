Maroc: Exposition Across the Style à Tokyo - Le Musée YSL/Marrakech apporte son expérience et son expertise professionnelles au Musée YSL/Paris

Marrakech — Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech (MYSLM) a apporté son expérience et son expertise professionnelles au Musée Yves Saint Laurent Paris et aux équipes du National Art Center de Tokyo en septembre dernier, dans le cadre du montage de l'exposition Yves Saint Laurent, Across the Style à Tokyo.

"Dans le cadre du montage de l'exposition Yves Saint Laurent, Across the Style à Tokyo, Hayat Machache, responsable des réserves au Musée Yves Saint Laurent Marrakech, a apporté son expérience et son expertise professionnelles à ses collègues du Musée Yves Saint Laurent Paris et aux équipes du National Art Center de Tokyo en septembre dernier", lit-on dans un communiqué du MYSLM.

"Cette collaboration tripartite unique sera réitérée le mois prochain lors du démontage de cette exposition grâce à la participation de Sahar Lamsyah, coordinatrice de la gestion des Musées au Musée Yves Saint Laurent Marrakech", fait savoir la même source, soulignant que "la formation des membres du personnel est une priorité pour le Jardin Majorelle SCA.

Véritable centre culturel qui possède une salle d'exposition permanente, le Musée Yves Saint Laurent Marrakech, qui a ouvert ses portes à l'automne 2017 à proximité du Jardin Majorelle, est également doté d'une salle d'expositions temporaires, une galerie de photographie, un auditorium, une bibliothèque de référence, une librairie et un café- restaurant, rappelle la même source, notant qu'un un pôle dédié aux collections occupe le sous-sol et garantit aux oeuvres les meilleures conditions de conservation préventive.