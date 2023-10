Cote d'Ivoire: Autonomisation de la femme - La Fondation Endeavour et ONU Femmes se mobilisent pour les femmes rurales de la zone du site minier d'Ity

Les locaux de la société minière Endeavour sis à Cocody, ont abrité ce lundi 16 octobre 2023, la cérémonie de signature d'un partenariat pour un programme d'autonomisation économique des femmes de la zone du site minier d'Ity, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Précisément dans la zone de Zouan hounien dans la région de Man.

Ce programme d'accompagnement sera piloté par Onu Femmes. Il touchera plus de 300 femmes. Il est entièrement financé par la Fondation Endeavour à hauteur de 76 millions de Fcfa. Il vise spécifiquement à structurer et monétiser les activités d'environ 10 associations de femmes mobilisées dans cette zone. Le programme permettra entre autres, de moderniser leurs moyens de production et de bénéficier de formation en alphabétisation et en entrepreneuriat. Il va durer un an. Et va démarrer dans ce mois d'octobre.

« Nous voulons à travers ce programme, favoriser l'émancipation économique et sociale des communautés de nos pays hôtes. Ceci fait partie de notre stratégie de développement durable. Nous sommes heureux d'initier ce partenariat avec Onu femme pour mieux accompagner les femmes de la zone d'Ity dans leur émancipation », s'est félicité Djaria Traoré, vice-présidente exécutive chargée du développement durable et de la chaine d'approvisionnement chez Endeavour Mining.

Antonia Ngabala Sodonon, représentante résidente d'Onu femmes en Côte d'Ivoire, à son tour, s'est également réjoui de ce partenariat. Avant de faire remarquer que le secteur des mines est l'un des piliers de l'économie de la Côte d'Ivoire. Cependant, les femmes sont souvent exclues de ce secteur ainsi que des chaînes de valeurs qu'il crée en raison de divers obstacles. Entre autres, les normes et les stéréotypes sociaux, le manque d'informations.

C'est pourquoi, selon elle, à travers ce projet d'autonomisation économique des femmes de la zone d'Ity, Onu femme entend oeuvrer à intensifier leur capacité à assumer, augmenter leur productivité et leur compétivité pour une main-d'oeuvre diversifiée et inclusive dans le secteur minier.

Le partenariat a été paraphé par M. Clinton Bennet pour la Fondation et Mme Antonio N'Gabala Sodonon pour Onu Femme.