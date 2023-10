Tunisie: Budget de l'Etat 2024 - Une enveloppe de 7086 MD sera consacrée à la compensation des hydrocarbures et de l'électricité

Tunis — Le projet du budget de l'Etat pour 2024 consacre une enveloppe de 7086 millions de dinars (MD) pour la compensation des hydrocarbures et de l'électricité contre une enveloppe de 7030 MD prévue pour 2023 soit une augmentation de 56 MD.

Ces dépenses se répartissent entre la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz-STEG (4019 MD) et la Société tunisienne des industries de raffinage-STIR (3067 MD).

Selon le projet du budget de l'Etat 2024, publié sur le site de l'ARP, les dépenses de subvention des hydrocarbures et de l'électricité ont fortement augmenté au cours des deux dernières années pour atteindre 5,3% du PIB en 2022 et 4,4% du PIB en 2023 (prévisions), en raison de la volatilité du change et des prix du pétrole sur les marchés internationaux.

Le gouvernement oeuvre, d'après les orientations retenues dans le budget de l'Etat 2024, à poursuivre la compensation des hydrocarbures et de l'électricité en veillant à mieux maitriser ces dépenses.

Un tel objectif devrait être atteint, selon le document du Budget 2024, à travers la mise en oeuvre des mécanismes de contrôle de la consommation des hydrocarbures dans le secteur public et d'actions de sensibilisation sur la nécessité de rationaliser la consommation des produits pétroliers, ainsi qu'à travers des mesures fiscales visant à encourager le recours aux énergies alternatives et propres, notamment solaire et éolienne.

%

Le gouvernement oeuvrera aussi à encourager la production d'électricité par le secteur privé, surtout à partir d'énergies renouvelables, et à mettre en place une instance de régulation de la gouvernance du secteur d'électricité.

Les estimations des dépenses de compensation des hydrocarbures et de l'électricité se basent sur une série d'hypothèses notamment un prix de baril (Brent) de l'ordre de 81 dollars (Le prix du Brent, oscillerait entre 80 et 87 dollar/baril en 2024 selon les estimations des organisations mondiales), une stabilité du dinar face au dollar, une augmentation de la consommation nationale des produits pétroliers de 7% et de l'électricité de 3%, outre le remboursement d'une partie des sommes dues à la Société Tunisienne des Industries de Raffinage (STIR) de l'ordre de 220 MD.

// Augmentation de la compensation destiné au transport

L'Etat a également augmenté les allocations destinées à la subvention du transport à 660 MD contre 640 MD en 2023. Ces allocations seront consacrées à la subvention du transport scolaire et universitaire et des transports à tarif réduit et gratuits.

Le projet du budget de l'Etat pour 2024 prévoit aussi une enveloppe de 8359 MD au titre des "Dépenses d'interventions", contre 7693 MD prévus pour 2023 soit une augmentation de 8,7%. Cette enveloppe englobe un montant de 3353 MD au titre d'interventions dans les domaines social, économique et culturel, et ce pour consacrer le rôle social de l'Etat dans la distribution des revenus et la lutte contre la pauvreté.

Le projet du budget de l'Etat pour l'année prochaine prévoit des allocations de l'ordre de 11337 MD pour les dépenses de compensation contre 11475 MD prévus pour 2023, soit une régression de 1,2%. Le budget de la compensation représente 19% des dépenses du budget et 6,5% du PIB.