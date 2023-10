Afrique: Un milliard de dollars sont dépensés chaque année en Afrique pour des systèmes de surveillance qui peuvent porter atteinte aux droits de l'homme fondamentaux

Rome — Les gouvernements africains dépensent globalement jusqu'à 1 milliard de dollars par an en technologies de surveillance, selon le rapport "Matrice de l'offre de technologies de surveillance en Afrique : études de cas du Nigeria, du Ghana, du Maroc, du Malawi et de la Zambie" de l'Institut des Études de Développement, une organisation de recherche et d'apprentissage affiliée à l'Université du Sussex à Brighton.

Officiellement utilisées pour lutter contre la criminalité et le terrorisme, ces technologies peuvent donner lieu à des abus et à des violations des droits fondamentaux des citoyens.

Les principaux fournisseurs de systèmes de surveillance aux États africains sont des entreprises basées aux États-Unis, en Chine, en Europe et en Israël. "Les fournisseurs déclarent régulièrement qu'ils ne vendent qu'aux gouvernements et que toute surveillance illégale constitue une violation de leurs conditions de service", indique le rapport. "Les entreprises européennes devraient procéder à des évaluations des droits de l'homme avant de vendre. Cependant, aucune de ces mesures volontaires n'a empêché l'expansion rapide de la surveillance qui viole les droits de l'homme fondamentaux".

Cinq types de technologies de surveillance vendues aux États africains ont été examinés : l'interception d'Internet, l'écoute des téléphones portables, la surveillance des médias sociaux, Safe City/Smart City et l'identification biométrique.

Le rapport atteste de la numérisation et de l'automatisation algorithmique de la surveillance étatique en Afrique. "Depuis le début du siècle, la numérisation de la surveillance a permis l'automatisation de la surveillance à une échelle inimaginable auparavant", indique le document. Aujourd'hui, les agences de surveillance de l'État peuvent, d'une part, effectuer une surveillance de masse des communications de tous les citoyens et, d'autre part, procéder à une intrusion profonde dans la vie des individus (des politiciens de l'opposition aux défenseurs des droits de l'homme, etc.) en rassemblant en temps réel des données provenant des appels mobiles, des SMS, de la messagerie Internet, de la localisation GPS et des transactions financières.

Le Nigeria est l'un des principaux acheteurs de systèmes de surveillance. Les acheteurs sont à la fois les différents États de la Fédération et le gouvernement fédéral. Malgré l'utilisation de technologies de surveillance sophistiquées, le Nigeria est confronté à de graves problèmes de sécurité : terrorisme, banditisme et enlèvements. Mais le respect des droits de l'homme par les entités étatiques suscite également des inquiétudes. "Il est important que ceux qui nous gouvernent sachent que la liberté de parole est un droit de l'homme et que la liberté d'expression est un droit donné par Dieu et que personne ne peut l'enlever", a rappelé dans une interview le président de la Commission européenne. Matthew Hassan Kukah, évêque de Sokoto (voir Fides 12/8/2021), dans lequel il a exprimé sa préoccupation concernant les violations des droits de l'homme au Nigéria.

"Dans les pays africains, il est nécessaire de sensibiliser à la fois au droit à la vie privée et aux abus en matière de surveillance. La capacité de recherche doit être développée dans chaque pays pour contrôler efficacement l'abus des pouvoirs de surveillance, ses effets sur les droits des citoyens et le respect de la légalité constitutionnelle ", conclut le rapport.