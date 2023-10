Seychelles: Le plan de developpement de l'aéroport international des Seychelles devrait être soumis au gouvernement avant la fin de 2023

Un plan directeur de réaménagement de l'aéroport international des Seychelles à Pointe Larue devrait être présenté au Conseil des ministres avant la fin de cette année, a déclaré mardi le ministre des Transports, Antony Derjacques.

M. Derjaques répondait à une question de Johan Loze, membre proportionnelle de United Seychelles, le principal parti d'opposition à l'Assemblée nationale.

Le ministre a déclaré que lorsque le gouvernement a pris ses fonctions, il a décidé de commencer à travailler sur la finalisation des projets de développement de l'aéroport et du port, car après 50 ans, les deux zones avaient besoin d'être modernisées.

Il a révélé que le gouvernement ne négociait avec aucun gouvernement mais plutôt avec deux sociétés : l'Abu Dhabi Ports Company et l'Abu Dhabi Airports Company.

En mai, une délégation des Seychelles dirigée par le président Wavel Ramkalawan a conclu une série de réunions à Abu Dhabi pour les deux projets.

"La première société nous aide avec un plan opérationnel et une assistance technique et l'autre pour un plan directeur d'aéroport", a-t-il expliqué.

M. Derjacques a déclaré que sur le plan directeur de l'aéroport, "il y a une clause d'accord confidentiel et quand elle sera finalisée, nous la présenterons au Conseil. Pour le port, il n'y a pas d'accord formel, ils nous aident techniquement et c'est un échange qui est en cours."

%

Une modernisation majeure de l'aéroport international des Seychelles afin de répondre à l'augmentation du trafic a été dévoilée l'année dernière par Garry Albert, directeur général de l'Autorité de l'aviation civile des Seychelles (SCAA). Cela a coïncidé avec le 50e anniversaire de l'existence de l'aéroport, inauguré le 20 mars 1972 par la reine Elizabeth II, à l'époque coloniale britannique.

En novembre 2022, EGIS Emirates a été désigné pour l'examen et la préparation d'un plan directeur aéroportuaire mis à jour sur 30 ans pour l'aéroport international des Seychelles.

La sélection d'EGIS Emirates, une société mondiale de conseil, d'ingénierie de construction et d'exploitation, a été finalisée par le biais d'un appel d'offres via un protocole d'accord (MoU). Le protocole d'accord a été signé entre Abu Dhabi Airports Company (ADAC), SCAA et le ministère des Transports en juillet 2022.

Concernant le développement du port, M. Derjacques a déclaré : "Les négociations avancent et nous prévoyons de lancer un appel d'offres au début de l'année prochaine".

Les travaux d'agrandissement de Port Victoria en feront un port commercial international moderne et polyvalent. Le quai actuel sera prolongé de 10 mètres au large en direction de l'île artificielle de l'île de Romainville. Le chenal et le bassin d'évitement seront dragués respectivement à 16 mètres et 15,5 mètres, permettant aux plus gros navires d'entrer au port.

Il a ajouté que pour le projet portuaire, "nous venons de rediscuter avec la Banque européenne d'investissement et l'Agence française de développement, et avons convenu de passer à la conception et à la construction de Port Victoria. Nous avons engagé une équipe de direction sud-africaine pour préparer les documents d'appel d'offres. ".

M. Derjacques a déclaré que les Seychelles avaient reçu 38 millions d'euros supplémentaires auprès des deux institutions de financement.

"Nous disposions auparavant de 32 millions d'euros et ce n'était pas suffisant. [...] Toutes les parties travaillent désormais à finaliser l'appel d'offres pour la conception et la construction", a-t-il ajouté.

Le port de Victoria aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, est le seul port qui gère l'importation et l'exportation de marchandises pour le pays.