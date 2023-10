Cote d'Ivoire: Nouveau gouvernement- Le Premier ministre Beugré Mambé prend le ministère des Sports

La cérémonie de passation des charges entre l'ancien Premier ministre, Patrick Jérôme Achi et le nouveau, Robert Beugré Mambé, a eu lieu ce mardi 17 octobre 2023, dans l’après- midi, au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau.

Juste après, le Secrétaire général de la Présidence de la République, Cissé Abdourahamane a publié la liste de la nouvelle équipe gouvernementale.

Il s’agit d’une équipe de 32 ministres dont trois ministres d'Etat. Citons : Téné Birahima Ouattara qui garde le ministère de la Défense, Adjoumani Kobenan, ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture du développement rural et des productions vivrières. des cultures vivrières. Quant Anne Ouloto Désiré, qui conserve son portefeuille de la Fonction publique et de la modernisation de l’administration mais devient ministre d’Etat.

Par ailleurs, font leur entrée au gouvernement, Assahoré Konan Jacques, précédemment, Dg du Trésor et de la comptabilité publique, devient ministre de l’Environnement, du développement durable et de la Transition écologique pendant que Ibrahim Khalil Konaté (cadre du Bnetd) prend la Transition numérique et la digitalisation.

Aussi, l’ambassadeur Adjé Silas devient ministre délégué chargé des Sports et le Pr Wautabouna Ouattara, récemment nommé Directeur exécutif du Conseil de l’Entente est désormais ministre délégué à l’Intégration africaine. Aussi, Kaba Nialé, est désormais ministre de l'économie, du plan et du développement. M. Adama Coulibaly pour sa part, devient ministre des finances et du Budget. A Moussa Sanogo, il revient le ministère du Portefeuille et des Sociétés d’Etat.

Fait marquant, Danho Paulin Claude n’est plus ministre des Sports. Ce fauteuil revient au Premier ministre Beugré Mambé lui-même. À la veille de l’organisation de la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Can), le ministère des Sports et du cadre de vie sera dirigé par le Premier ministre Robert Beugré Mambé, ex-gouverneur du District Autonome d’Abidjan. Pour rappel, Robert Beugré Mambé avait été nommé ministre chargé des Jeux de la Francophonie en 2016.

Indiquons pour terminer que Kouadio Konan Bertin dit Kkb précédemment ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale, ne fait pas partie de la nouvelle équipe.