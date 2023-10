Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Octobre 20123

Côte d’Ivoire : Primature- Patrick Achi appelle à l’union autour de Beugré Mambé

L’ancien Premier ministre, Patrick Jérôme Achi, a appelé le 17 octobre 2023 sur son compte X (Twitter) à l’union de tous autour de son successeur, Robert Beugré Mambé. C’était au cours de la cérémonie de passation des charges entre les deux personnalités à la Primature à Abidjan-Plateau. Il a posté : « Passation des pouvoirs avec Robert Beugré Mambé. Un nouveau Premier ministre de très grande qualité avec un gouvernement d’actions et de combats pour le projet de société la Côte d’Ivoire solidaire du Président de la République, Alassane Ouattara ».Il est à noter que le nouveau Chef du gouvernement reconduit l’essentiel de l’équipe gouvernementale sortante. (Source : fratmat.info)

Mali : Football- Ibra Koné, attaquant des Aigles, opéré de la cheville

L’international malien, Ibra Koné, a réussi son opération à la cheville en Espagne. Suite à une blessure lors de la récente victoire 1-0 contre l’Ouganda, le joueur a été opéré avec succès ce lundi 16 octobre au Stade du 26 Mars. Le pensionnaire d’Almeria entame désormais sa phase de récupération, avec une convalescence prévue de 5 à 6 mois, en vue de ses futures compétitions sportives. (Source : abamako.com)

Sénégal : Pour protester contre leurs conditions de détention- 150 prisonniers de Ziguinchor entament une grève de la faim

Un groupe de 150 prisonniers de la prison de Ziguinchor, au Sénégal, a entamé une grève de la faim pour protester contre leurs longues détentions préventives, le coût élevé des appels téléphoniques en prison et la mauvaise qualité de la nourriture. Ils ont également décidé de boycotter les appels téléphoniques et les visites. Le mouvement Frapp, qui se préoccupe de la situation carcérale au Sénégal, est particulièrement inquiet de la condition de huit prisonnières politiques détenues à la prison du Camp pénal de Liberté 6, qui en sont également à leur huitième jour de grève de la faim. Le mouvement Frapp a appelé l'État sénégalais à mettre fin aux conditions difficiles dans les 37 prisons du pays. (Source : adakar.com)

Niger : Pour remplacer les aides suspendues- La stratégie du pouvoir Tchiani

En réponse à la suspension significative de l'aide économique des États-Unis, le Niger, sous la direction du pouvoir Tchiani, est poussé à rechercher activement des sources alternatives de financement. Cette suspension, qui survient après le coup d'État militaire de cet été, est estimée à environ 500 millions de dollars et a laissé un vide majeur dans le budget du pays. L'une des initiatives majeures annoncées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (Cnsp) est la mise en place d'un « fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie ». Avec des prélèvements prévus sur des secteurs variés tels que les entreprises, les hydrocarbures et la diaspora, ce fonds ambitionne d'apporter une bouffée d'oxygène au budget national. La proposition inclut notamment un prélèvement sur les péages et un autre sur les billets d'avion, bien que certains experts remettent en question la viabilité de ces mesures. (Source : aniamey.com)

Guinée : Diplomatie - Le Royaume d’Arabie Saoudite offre des véhicules au ministère des affaires étrangères

L’ambassadeur du Serviteur des Deux Saintes Mosquées en République de Guinée, S.E. Dr Fahad Eid ALRASHIDY, a procédé le Mardi 17 octobre 2023, à la remise officielle de quatre (4) véhicules dont 2 Toyota Land Cruiser et 2 Minibus au ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et des guinéens établis à l’étranger. C’est un appui du gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite qui vise à soutenir les efforts de la diplomatie guinéenne et renforcer sa capacité d’accueil de ses hôtes. S.E. Dr Fahad Eid ALRASHIDY et Dr Morissanda KOUYATÉ. (Source : africaguinee.com)

Rca : Hydrocarbures- Le repreneur d’une multinationale dans le pays, en délicatesse avec le gouvernement

À Bangui, les files d’attente se sont à nouveau allongées ces dernières semaines devant les stations-services. En cause, la fermeture des succursales de Tamoil Rca, qui affichent encore en public leur ancien nom, TotalEnergies. Cela fait un peu plus de deux mois que la multinationale française a cédé ses activités dans le pays à TransAfricaMarket Oil, Tamoil donc, filiale de Rochefort international, une banque d’affaires basée à Paris et Londres. Mais à peine arrivé, le repreneur se voit réclamer de fortes sommes par les autorités. Le ministère de l’Énergie a communiqué vendredi la suspension des opérations en douanes, c’est-à-dire d’approvisionnement, de l’ex-Total Centrafrique, jusqu’au règlement de ses dettes fiscales. Un peu plus de 2 milliards de francs Cfa n’auraient pas été payés en mai et août dernier. (Source : abangui.com)

Togo : Cybersécurité - La Cédéao organise un hackathon sous-régional à Lomé

Lomé accueille cette semaine, la deuxième édition de la grande finale du Hackathon de la Cédéao, organisée sous la houlette du ministère chargé de l'économie numérique, par l'Agence et Cyber Défense africaine, en collaboration avec la commission de la Cédéao en charge de la législation. Sous la direction du ministère en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale, la compétition de trois jours réunit de jeunes champions de 11 pays de la Cédéao, qui vont s'affronter dans une série de défis de piratage informatique pour remporter des prix.« Le Hackathon de la Cédéao est une initiative qui contribue à promouvoir la sensibilisation et l'éducation sur les questions de cybersécurité, et à favoriser le développement d'un écosystème numérique sécurisé et résilient. La compétition a été ouverte officiellement par Kassime Tidjani, Secrétaire Général du ministère en charge de la transformation digitale, représentant l'autorité de tutelle. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Gastronomie- Ouagadougou accueille les chefs et cuisiniers de 30 pays

L’Association des chefs et cuisiniers du Burkina Faso (Acc-Bf) en partenariat avec le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, organise la première édition du Carrefour international de la gastronomie du Faso (Cigaf). L’évènement aura lieu du 19 au 22 octobre 2023 à l’Hôtel Sopatel Silmandé à Ouagadougou. L’annonce en a été faite au cours d’une conférence de presse le mardi 17 octobre 2023.Du 19 au 22 octobre 2023, Ouagadougou accueillera la première édition du Carrefour international de la gastronomie du Faso (Cigaf) organisée par l’Association des Chefs et Cuisiniers du Burkina Faso (Acc-Bf).Selon le président de l’association, Maître Restaurateur Ben Lucien Compaoré, le Cigaf (Carrefour International de gastronomie du Faso) 2023 réunira à Ouagadougou des chefs, des professionnels et des amateurs de la cuisine et de la gastronomie de près de 30 pays du monde entier. (Source : aouaga.com)

Gabon : Coopération- Libreville projette d’ouvrir une représentation diplomatique à Kigali

A la demande des Gabonais vivant au Rwanda, le Gabon envisage d’ouvrir une représentation diplomatique dans ce pays frère.L’information a été donnée par le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma, au cours de sa visite de travail au Rwanda le 16 octobre dernier. « Ce que vous avez demandé comme doléances, notamment l’ouverture d’une ambassade mérite d’être suivi », a affirmé le président de la Transition au cours d’une rencontre avec la communauté gabonaise du Rwanda estimée à 1500 personnes. Par la suite, Brice Clotaire Oligui Nguéma a instruit le ministre des Affaires étrangères de se pencher dans les plus brefs délais sur l’ouverture d’une ambassade à Kigali, a-t-on appris à la présidence de la République. L’ouverture de cette ambassade permettra de réchauffer les relations entre les deux pays après le coup d’État du 30 août dernier qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, qui était un ami du président Rwandais Paul Kagamé. (Source : alibreville.com)