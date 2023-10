Algérie: Massacres du 17 octobre 1961 - L'APN célèbre la Journée nationale de l'émigration

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a présidé, mardi, les festivités de la Journée nationale de l'émigration commémorant les manifestations du 17 octobre 1961, placées cette année sous le thème "17 octobre 1961 : perpétuation de la mémoire et consolidation de l'appartenance".

La cérémonie s'est déroulée en présence de vice-présidents de la Chambre basse du Parlement, des présidents de commissions permanentes et de groupes parlementaires, de députés et des moudjahidine Bakhouche Abdelkader et Fodil Bensalem.

A cette occasion, une exposition de photographies sur les manifestations du 17 octobre 1961 a été organisée par le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information (CNDPI) au niveau du hall principal de l'Assemblée où le président de l'APN et la délégation qui l'accompagne ont écouté une présentation historique.

A la salle de conférences Rabah-Bitat (APN) , M. Boughali a prononcé une allocution à l'ouverture d'une conférence, dans laquelle il a rappelé les sacrifices du peuple algérien et les massacres épouvantables commis par l'occupant français à son encontre, appelant les Algériens à tirer des enseignements de leur histoire afin de construire leur avenir.

"Les positions constantes de l'Algérie en matière de défense des causes justes, en tête desquelles la cause palestinienne et le rejet de la violence et de l'agression sous toutes leurs formes, sont inspirées des souffrances vécues par son peuple pendant la colonisation", a-t-il ajouté

"Ces sacrifices considérables n'ont fait que renforcer davantage le militantisme national. Ils ont prouvé la cohésion du peuple algérien avec sa Révolution tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et démasqué la politique coloniale à travers les médias internationaux en dépit du black-out exercé par les autorités françaises", a-t-il poursuivi dans son allocution.

Pour le président de l'APN, cette halte constitue une occasion de "renouer avec le serment fait aux martyrs et de prouver que nous empruntons tous leur voie, imprégnés des enseignements de défense de toutes les causes justes".

La parole a été donnée aux invités, notamment le moudjahid Abdelkader Bakhouche qui a partagé, à cette occasion, son témoignage et a appelé le peuple algérien à "préserver le message des chouhada".

A son tour, l'avocate Fatma Zohra Benbraham a évoqué le cadre juridique et le processus de récupération des archives de la période coloniale française en Algérie, notamment celui de la police française relatif à ces massacres.

De son côté, le conseiller du président de l'APN, Djamel Rouab a cité les différents massacres commis contre le peuple algérien depuis le début de la colonisation.

Au terme de cette conférence historique, M. Boughali a distingué les invités en reconnaissance à leurs contributions à la Glorieuse guerre de libération, ainsi que leurs efforts pour dévoiler les crimes odieux du colonisateur contre notre peuple.

Dans le cadre des travaux de cette journée historique, les participants ont observé une minute de silence pour se recueillir à la mémoire des martyrs des massacres du 17 octobre 1961, qui revêt un caractère officiel sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à partir de 2021.

Le président de l'APN et la délégation l'accompagnant se sont rendus à la stèle commémorative, au niveau de la place Kettani à Bab El Oued consacrant cette date, pour déposer une gerbe de fleurs et réciter la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des victimes de ces massacres.