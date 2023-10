Afrique Centrale: Sommet des trois bassins forestiers - Les jeunes préparent un manifeste

En prélude au sommet des trois plus grands bassins forestiers tropicaux, prévu du 26 au 28 octobre au Congo, le ministère en charge de la Jeunesse a organisé le 14 octobre, en partenariat avec l'Unicef, un atelier sur l'élaboration du manifeste des jeunes pour la préservation de la biodiversité.

La rencontre a permis aux jeunes issus des associations et organisations juvéniles d'enrichir leur contribution à ce grand rendez-vous mondial. Les participants ont été, en effet, édifiés sur les défis spécifiques et menaces du Bassin du Congo et leur implication dans la survie des jeunes, ainsi que l'importance d'un manifeste et comment l'utiliser valablement.

Le chef de section survie et développement de l'enfant à l'Unicef, le Dr Siliou Badarou, a rappelé qu'en organisant cet atelier son institution se positionne sur la participation significative des jeunes des trois bassins et un plaidoyer en faveur des enfants. « Pour l'engagement des jeunes, cette participation active de l'Unicef durant les trois jours se traduira par un village d'exposition créative dirigée par des jeunes sur place ; un panel dirigé avec des jeunes autochtones et la possibilité d'avoir un appel à l'action pour les décideurs », a-t-il souligné.

En effet, le 1er septembre dernier, l'Unicef Congo en collaboration avec le ministère en charge de la Jeunesse et des Sports avait organisé une consultation ouverte avec les jeunes représentants des organisations des jeunes oeuvrant pour la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, ainsi que des représentants des populations autochtones. Le but était d'identifier leurs attentes, leurs priorités et leurs recommandations pour le sommet. De cette consultation, il était ressorti des recommandations sur les priorités liées aux jeunes ainsi que les besoins de travailler sur leur manifeste. « Chers jeunes, c'est encore le moment de vous féliciter pour votre implication dans cette cause quoi que primordiale pour le bien-être de tous, mais surtout pour vous qui faites partie de la génération future, garant de la survie de notre chère planète », a conclu le représentant de l'Unicef à cette rencontre.

Présidant les travaux, le directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Education civique, de l'Emploi et de la Formation qualifiante, Charles Makaya, a rappelé l'importance du bassin du Congo et cerné les enjeux du prochain sommet. « La planète vit une période qui interpelle la conscience collective avec les effets désastreux du changement climatique et requiert une responsabilité citoyenne pour sa préservation. La préservation de l'environnement et de la biodiversité est donc un enjeu majeur pour la survie de l'humanité, la survie des espèces et des générations futures », a-t-il indiqué.

D'après lui, le sommet des trois bassins forestiers des trois plus grands bassins forestiers, notamment l'Amazonie, le Congo et Bornéo-Mékong permettra de mettre en oeuvre la première coalition mondiale pour la restauration de 350 millions d'hectares d'écosystèmes terrestres et aquatiques. « Le Bassin du Congo détient 10% de la diversité mondiale et le deuxième puit de carbone de ce monde. Il est donc d'une grande importance que les sachants se réunissent afin de prendre les dispositions nécessaires à sa préservation car notre avenir en dépend et à plus forte raison celle des générations futures », a dit Charles Makaya, saluant l'éveil des jeunes sur les défis et enjeux auxquels la planète fait face actuellement.