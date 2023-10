Afrique: Défaite du Cameroun face à la Russie et le Sénégal - Rigobert Song, révise sa théorie du danger

«Il n'y a pas de théorie du danger, c'est une préparation, il fallait qu'on fasse tourner l'équipe, j'ai déjà une idée de qui va se passer dans trois mois et ce qui vont aller. Ce n'était pas mauvais, on a perdu et en première mi-temps c'était un peu plus difficile, mais en deuxième période on a été présent, on a mis la jeunesse.

On va trouver les ingrédients qu'il faut pour aller loin dans cette compétition. En première mi-temps, on a eu un peu de mal, mes joueurs n'arrivaient pas à se situer mais on a pu corriger. C'est vrai aujourd'hui, il nous faut des joueurs qui ont un peu plus d'expérience, mais on a vu que ceux avec qui on a joué ont apporté aussi quelque chose.

Ce match nous permet de mieux retrouver les failles qui nous manquent avant les deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe du monde. On espère que tous nos leaders reviennent, d'ici quelque temps j'aurais un effectif complet qui va me permettre de pouvoir préparer mes matchs.

Les générations changent, il y a le développement du football africain, il n'y a plus de petites équipes. Donc, il est difficile de garder son titre et c'est ça qui donne un peu d'impulsion à la compétition. Ils sont champions, cela ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas. J'espère qu'ils ne vont pas l'enchainer comme on l'a fait en 2000 et en 2002. On va essayer de reprendre notre place.

Repositionnement de Castellotto sur le flanc

J'ai un effectif qui est un peu diminué, et là on est à la recherche d'un joueur à ce poste. En tant que défenseur central, je jouais sur le côté. Ce n'est pas le même réflexe mais on peut toujours appuyer sur le collectif. Il a apporté ce qu'il pouvait à ce poste même s'il n'est pas un latéral droit. Il a joué son rôle et je suis satisfait de ses performances.

Différence nette entre les deux équipes

Ce match sert à voir tout le monde, et prendre des décisions après. Quand on va dans une compétition, on y va avec 23 joueurs qui sont supposés jouer. J'ai déjà le temps et d'ici trois mois ce sera plus facile de faire la liste...Les joueurs qui n'ont pas pu venir et qui étaient dans le groupe, c'est juste un problème de visa.