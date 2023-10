Burkina Faso: Tour du Faso 2023 - Les entreprises françaises absentes au départ

A une dizaine de jours du départ de la caravane du 34e Tour cycliste international du Faso, le comité d'organisation a donné le mardi 17 octobre 2023, quelques détails sur les équipes qui seront présentes et aussi les partenaires qui associeront leurs images à la course.

Elles seront 15 équipes dont 12 étrangères qui prendront part au prochain tour du Faso, comme l'avait annoncé le comité d'organisation, il y a quelques jours. En plus des pays voisins, le Cameroun, l'Algérie, la Guinée, le Maroc et Rwanda ont confirmé leur participation. La Belgique est le seul pays européen à donner son Ok pour courir au Burkina. Le Pays des hommes intègres aura 3 formations (équipe nationale, équipe régionale du Centre et celle du Centre-Ouest). Un engagement qui satisfait les organisateurs.

Mais là où le bât blesse, c'est que les équipes françaises n'ont pas répondu à l'invitation. Pire, les entreprises françaises, opérant au Faso et des médias français ont décidé de donner dos au Tour, comme si elles s'étaient donné un mot d'ordre. Il s'agit essentiellement de Canal+, de TV5, de Total Energies et de la Brakina. Une situation préjudiciable à tous les nouveaux et qui pourrait trouver ses explications dans les difficiles relations diplomatiques entre la France et le Burkina. «Les lettres que nous avons envoyées à ces entreprises sont restées sans réponse » sans autre forme de procès, a regretté le directeur général des Sports, Alexandre Yougbaré. Il dira par contre que les partenaires locaux, avec à leur tête la LONAB, ont montré de l'engagement et de la détermination pour la tenue de la compétition.

La course prendra son départ le 27 octobre prochain avec la première étape entre Ouagadougou et Pô (125 km). L'autre changement intervenu ces derniers jours, a trait à la 6e et la 7e étapes. En effet, en raison de la reprise des travaux sur le tronçon routier Sakoincé-Koudougou, les parcours Ouaga - Koudougou (115 km) et Koudougou - Boromo (153 km) passeront désormais par Sabou. Ce qui aura une incidence sur les distances initiales.

Quant à la forme des Etalons, le directeur technique national, Martin Sawadogo, a souligné que la préparation est à sa fin avec les différentes courses internationales notamment celles de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. « Les coureurs présélectionnés sont en regroupement à Koudougou pour travailler sur quelques détails. L'endurance, la tactique et les stratégies sont déjà revisitées », a-t-il conclu.

La bataille sera rude pour la possession du maillot jaune