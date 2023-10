Burkina Faso: 34e Tour du Faso 2023 - le comité aux derniers réglages

Les différentes commissions du 34e Tour du Faso sont quasiment prêtes pour le premier coup de pédale,, le vendredi 27 octobre prochain. C'est ce qu'a informé le comité national d'organisation hier, mardi 17 octobre 2023.

A 10 jours du lancement de la caravane du 34e Tour du Faso, le comité national d'organisation a fait le point des préparatifs au cours d'une conférence de presse hier, mardi 17 octobre 2023 à Ouagadougou. En effet, prévu pour se dérouler du 27 octobre au 5 novembre prochain, la commission technique a affirmé l'engagement de 15 équipes.

Selon le président de ladite commission Issouf Sawadogo, les 12 pays invité ont tous confirmé leur participation. Il s'agit des équipes nationales de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du Cameroun, du Togo, du Bénin, du Maroc, de l'Algérie, du Ghana, du Rwanda, de la Guinée Conakry et de la Belgique. Le Burkina Faso, comme à l'accoutumé présentera l'équipe national et deux équipes régionales.

Le circuit présenté lors de la première conférence de presse a connu un léger réaménagement sur les étapes 6 et 7. En effet, en raison des travaux de bitumage de l'axe Sakoinsé-Koudougou, la commission technique a décidé que l'étape Ouagadougou-Koudougou et Koudougou-Boromo passera désormais par Sabou. Pour cette 34e édition, le maillot jaune, maillot le plus convoité de la compétition est parrainé par la Loterie nationale du Burkina (LONAB).

Le maillot vert, maillot de la combattivité est parrainé par le Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs (FNPSL). Le premier Burkinabè est habillé par la Banque commerciale du Burkina (BCB), et l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique sponsorise le maillot des points chauds.

« Sur le plan de l'hébergement, des efforts ont été consentis pour rehausser la qualité de l'hébergement des caravaniers », a rassuré le vice-président du comité d'organisation, Alexandre Yougbaré. Sur les plans sécuritaire et sanitaire, « je puis vous rassurer de l'engagement du comité d'organisatio et au-delà, des plus hautes autorités, à faire en sorte que tout se déroule normalement », a laissé entendre le directeur général des sports.