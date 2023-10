Afrique: Région des Grands Lacs - L'envoyé de l'ONU réclame un soutien international sur fond de montée des hostilités

L'Envoyé spécial des Nations Unies pour la région des Grands Lacs d'Afrique a appelé mardi la communauté internationale à un soutien accru pour répondre à l'escalade des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) et les tensions croissantes dans la région des Grands Lacs.

S'exprimant devant le Conseil de sécurité, Huang Xia a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire et au risque d'un conflit direct entre la RDC et le Rwanda, qui s'accusent mutuellement de soutenir des groupes armés sur leur territoire respectif.

« Le renforcement militaire des deux pays, l'absence de dialogue direct de haut niveau et la persistance des discours de haine sont autant de signes inquiétants que nous ne pouvons ignorer », a souligné l'envoyé de l'ONU.

Efforts politiques

La situation humanitaire dans l'est de la RDC est tout aussi désastreuse, avec un nombre croissant de personnes déplacées.

M. Xia a exhorté la communauté internationale à fournir une aide humanitaire plus substantielle et à faciliter le retour des personnes déplacées dans leurs foyers, soulignant l'importance de l'éducation des enfants comme essentielle pour l'avenir de la région.

L'envoyé de l'ONU a déclaré avoir mené des efforts pour promouvoir la paix dans la région en visitant plusieurs pays, dont l'Angola, le Burundi, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, dans le but d'instaurer la confiance et de mobiliser les partenaires pour une solution pacifique aux défis de la région.

Il a souligné l'importance de revitaliser l'Accord-cadre d'Addis-Abeba de 2013, qui jette les bases de la paix et de la sécurité dans la région.

M. Xia a appelé tous les groupes armés à déposer les armes et a exhorté les groupes armés congolais à participer à un programme de désarmement et de démobilisation adopté par la RDC en 2022.

Stratégie de l'ONU

L'ONU dispose d'une stratégie globale pour la région, composée d'initiatives conçues pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. Cependant, l'envoyé de l'ONU a noté que cette stratégie manque du financement nécessaire. Il a exhorté tous les partenaires à combler ce déficit de financement, soulignant l'efficacité avérée de la stratégie.

M. Xia a également souligné l'importance de mettre en oeuvre la stratégie régionale sur l'or artisanal, qui comprend un mécanisme de traçabilité.

Il a expliqué le lien étroit entre l'exploitation et le commerce illicites de l'or et le financement des nombreux groupes armés opérant dans l'est de la RDC, appelant à l'arrêt de ce commerce.

La Stratégie, a rappelé M. Xia, met un accent particulier sur la promotion de la participation active des femmes et des jeunes aux initiatives de dialogue politique, reconnaissant leur rôle essentiel dans la réalisation de la paix et de la sécurité dans la région.

Pas de solution militaire

En conclusion, il a souligné la nécessité de donner la priorité à la diplomatie et au dialogue continu pour trouver une solution globale aux défis auxquels est confrontée la région des Grands Lacs, affirmant que les solutions militaires à elles seules ne suffiraient pas à établir une paix durable.

La situation dans la région des Grands Lacs reste très volatile, et le soutien et la coopération internationaux sont essentiels pour prévenir une nouvelle escalade et ouvrir la voie à la paix, à la stabilité et à la prospérité.