Algérie: Ouverture à Alger des travaux de la 20e réunion ministérielle des pays africains-Pays nordiques

ALGER — Les travaux de la 20e session de la réunion ministérielle des pays africains-pays nordiques, ont débuté mardi à Alger, avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf.

Cette réunion, qui se tient pour la première fois en Algérie depuis son lancement en 2001 à l'initiative de feue Anna Lindh, ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères, porte le thème "Afrique-pays nordiques : renforcement du dialogue sur la base des valeurs communes".

Au programme de cette session, de nombreuses activités, dont trois conférences.

La première abordera le thème de la paix, de la sécurité et de la promotion du dialogue pour résoudre les conflits, alors que la deuxième sera consacrée au partenariat économique entre l'Afrique et les pays du Nord de l'Europe.

La troisième portera sur le renforcement de la coopération multilatérale entre les deux groupes au sein des organisations internationales, en tête desquelles les Nations unies.

Cette conférence se tient dans un contexte international et régional délicat, imprégné par une vague de crises et de tensions qui secouent les pays et les affaiblissent, notamment en Afrique, et précisément dans le voisinage proche de l'Algérie, au Sahel, entraînant la propagation de la pauvreté, de la famine et de la précarité, ainsi que le fléau du terrorisme et les groupes criminels organisés.