Sénégal: L'opposant Ousmane Sonko reprend sa grève de la faim

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet sous divers chefs d'inculpation dont appel à l'insurrection, a annoncé mardi 17 octobre reprendre sa grève de la faim qu'il avait arrêtée début septembre.

C'est via les réseaux sociaux qu'Ousmane Sonko a annoncé reprendre sa grève de la faim. Il s'agit du seul « moyen de résistance » possible selon lui dans sa situation actuelle. Cette grève de la faim a pour objectif de marquer sa « solidarité » avec tous les militants « injustement arrêtés pour avoir exprimé leurs opinions politiques » et toujours détenus aujourd'hui. Certains sont privés de tout contact avec leurs proches, affirme Ousmane Sonko dans un long message publié sur Twitter et Facebook.

L'homme politique et candidat à la présidentielle de 2024, incarcéré depuis fin juillet, dit vouloir aussi protester contre sa « détention arbitraire et électoraliste », selon ses termes, et « en exiger la fin ». Il entend protester aussi contre l'incarcération de centaines de membres de son parti.

Jeudi dernier, le tribunal d'instance de Ziguinchor, dans le sud du pays, a ordonné qu'Ousmane Sonko soit rétabli sur les listes électorales dont il a été radié, rouvrant la possibilité pour l'opposant d'être candidat à la présidentielle. Mais sa candidature est encore loin d'être garantie. Car la Cour suprême sénégalaise doit décider en appel de la légitimité ou non de la restauration des droits civiques d'Ousmane Sonko.