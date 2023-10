Ghana: Des inondations font 27 000 déplacés dans le sud-est du pays

Au Ghana, plus de 27 000 personnes sont bloquées à cause d'inondations provoquées par l'ouverture des vannes de deux barrages après de fortes pluies. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo s'est rendu dans la zone sinistrée et a promis de l'aide aux victimes tandis que l'ampleur des dégâts suscite des critiques.

Les zones les plus touchées sont Sogakofe, Sege ou encore Mepe dans la région de la volta. Dans ces communes, les habitants - la plupart des pêcheurs et des agriculteurs - se sont retrouvés sans électricité et sans eau. Nombre nombreux d'entre eux ont dû être déplacés vers des lieux de refuge.

Bien que ce ne soit pas la première fois que les autorités locales ouvrent les vannes des barrages d'Akosombo et de Kpong, l'ampleur du déversement a pris de nombreux habitants par surprise. « Les précédents déversements d'eau n'étaient pas de cette ampleur. Celui-ci a été si intense qu'il a touché tous les habitants. 90% d'entre nous sont concernés », raconte Amos Ahorsu Borlor, un habitant de Mepe.

« Nous sommes en détresse »

Selon lui, « les inondations ont détruit les terres agricoles et ont perturbé l'activité des pêcheurs ». Et d'ajouter : « Nous sommes en détresse. En plus, les inondations ont favorisé la prolifération des moustiques, donc il y a un risque sanitaire. Les gens sont frustrés, je ne sais même pas quoi vous dire. C'est trop. J'ai vu ma propre maison s'effondrer sous mes yeux. Tout s'est écroulé ».

Ce déversement d'eau a-t-il été fait trop rapidement ? Des membres de l'opposition dénoncent une mauvaise gestion de la part des autorités locales. Des critiques balayées par Nana Prempeh, directeur général de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

« Nous avons commencé ce processus du déversement des eaux des barrages il y a quatre mois. Nous avons fait des simulations pour prévenir les gens de ce qui allait se passer. Nous les avons évacués. Nous leur avons donné tout ce dont ils avaient besoin. Le gouvernement a donc réagi. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de morts ni de blessés graves », indique-t-il.

Aucune victime n'est à signaler. Des appels à l'aide ont été lancés pour porter secours aux sinistrés.