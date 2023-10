Algérie: Enseignement supérieur - Baddari préside la cérémonie de livraison de modèles innovants en matière de recherche scientifique

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a présidé, mardi, la cérémonie de livraison de quatre modèles innovants développés aux centres de recherches et dédiés aux secteurs de l'énergie et des mines, de l'industrie et de la production pharmaceutique.

Lors de la cérémonie de livraison qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et du ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, M. Baddari a précisé que la livraison de ces modèles s'inscrivait dans le cadre "de la mise en oeuvre des instructions du président de la République relatives au développement des appareils de détection des fuites de gaz et ce en coordination avec les secteurs concernés", relevant que 30 projets pilotes dans divers domaines "seront livrés prochainement".

La création de ces modèles, poursuit le ministre, vient consacrer "le rôle" des centres de recherches relevant du secteur en matière de prestation de services, d'une part et reflète "la mise en oeuvre efficace de l'action de valorisation des résultats de la recherche, en faisant de l'université un établissement social au service de la société".

Pour sa part, M. Arkab a affirmé que la livraison de ces modèles devra "créer une compétitivité qualitative bénéfique aux entreprises économiques nationales et transférer la technologie des laboratoires de recherche vers la fabrication et la commercialisation".

De son côté, M. Oualid s'est félicité des résultats de la recherche scientifique à la faveur de la livraison de deux produits relatifs aux appareils de détection du gaz de monoxyde de carbone fabriqués par deux startup et avec des équipements à 100 % algériens.

Pour lui, la livraison de ces modèles se veut une opportunité aux startups de "faire connaître et de commercialiser leurs produits et de hisser le niveau des services fournis aux citoyens, notamment en ce qui concerne la prévention contre les risques des fuites du gaz du monoxyde de carbone en vue d'endiguer ce danger à l'origine de plusieurs décès".

Ces modèles innovants industrialisables et commercialisables ont été livrés à la Société nationale de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).