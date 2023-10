Libye: Intérieur - Une délégation libyenne visite la Direction de la PAF et l'aéroport Houari Boumediene

ALGER — Une délégation libyenne, conduite par le chef du département des Passeports, de la Nationalité et des Affaires des étrangers au ministère de l'Intérieur libyen, M. Youssef Mourad, a effectué, mardi, en compagnie du SG du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire,Larbi Merzouk, une visite à la Direction de la Police aux frontières (PAF) et à l'aéroport Houari-Boumediene, dans le cadre du renforcement des domaines de la coopération policière entre les deux pays.

A cet effet, la délégation libyenne a effectué une visite sur le terrain des différentes entités, au terme d'un exposé détaillé présenté par le Contrôleur de police et Chef de service des Frontières aériennes à l'aéroport Houari Boumediene, Arslan Driad, sur les différentes équipes de sécurité et leurs missions à l'aéroport (intérieur et international), évoquant les différentes procédures opérationnelles et les équipements sophistiqués utilisés dans la surveillance des personnes et des bagages.

Au cours de cette visite, notamment au niveau du terminal ouest de l'aéroport (international), la délégation a reçu des explications détaillées sur l'action des différentes équipes de sécurité, telles que l'équipe de surveillance des avions, l'équipe de fouille, l'équipe de lutte contre la contrefaçon, l'équipe de surveillance des lignes intérieures, avant de se rendre au Centre de vidéosurveillance.

Dans la même journée, la délégation a visité le Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS), situé à Oued Smar (Alger), où elle s'est enquise de la nature de ce service, son mode de fonctionnement et ses réalisations.

A cette occasion, le chef de service de lutte contre la drogue et les psychotropes au ministère de l'Intérieur libyen, le général Khaled al-Mabrouk Abdennabi, a assisté à une présentation sur la formation et les missions du SCLTIS.

Le Contrôleur de police et chef de SCLTIS, M. Madjid Aknouche, a également informé la délégation libyenne des dernières statistiques fournies par son service entre 2020 jusqu'à fin septembre 2023.