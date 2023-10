Algérie: Bentaleb préside le lancement de l'année universitaire de l'Ecole Hautes Etudes d'Assurance

ALGER — Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a supervisé, mardi, le lancement de l'année universitaire 2023-2024 de l'Ecole supérieure de la Sécurité sociale (ESSS) à Alger.

A cette occasion, le ministre a affirmé que l'ESSS qui prodigue une formation dans plusieurs spécialités de la sécurité sociale, a connu cette année la mise en place d'une plateforme numérique pour l'enseignement à distance, ainsi que la mise en service d'une bibliothèque numérique et l'introduction de l'enseignement en anglais de certains modules.

D'autres efforts sont en cours afin "d'ajouter une plus-value au niveau d'encadrement pédagogique à l'Ecole, de manière à permettre aux étudiants de s'intégrer dans les plans de développement économique et social au niveau des entreprises, une fois diplômés".

M.Bentaleb a ajouté qu'au regard de "l'expérience et de la place de l'Ecole, il est désormais impératif d'élaborer une nouvelle stratégie basée sur une approche économique qui vise les éléments de développement durable, en coordination avec les secteurs et instances concernées par la mise en place de politiques de développement économique et social".

Dans ce contexte, le ministre a souligné l'importance "de l'ouverture d'ateliers de concertation, impliquant des experts et spécialistes dans ce domaine pour examiner les programmes, spécialités et projets qui érigeront l'Ecole en principal pivot de l'instauration d'un environnement propice à l'investissement et la création de richesse".

Le ministre a, également, évoqué le rôle de cette Ecole dans l'accueil d'étudiants de pays amis et voisins désirant recevoir "une formation de qualité" dans le domaine de la sécurité sociale, ce qui l'érige en "espace d'échange d'expériences et d'expertises aux niveaux national, régional, et continental".