Algérie: Le Premier ministre affirme l'attachement du Gouvernement à préserver le caractère social de l'Etat

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a affirmé, mardi à Alger, l'attachement du Gouvernement à préserver le caractère social de l'Etat et à prendre en charge les franges vulnérables, en consécration de la justice sociale.

Présentant la Déclaration de politique générale du Gouvernement devant les membres du Conseil de la nation, lors d'une séance plénière présidée par le président du Conseil, M. Salah Goudjil, en présence des ministres, M. Benabderrahmane a indiqué que "le Gouvernement, et pour garantir une politique sociale efficace, s'est attaché à consacrer le principe constitutionnel ancré de l'Etat algérien, et préserver le caractère social qui garantit la prise en charge des franges vulnérables, établissant plus d'équité et de justice sociale".

Il a ajouté, dans le même contexte, que le Gouvernement a placé parmi ses priorités "la préservation du pouvoir d'achat du citoyen pour lui épargner les conséquences des perturbations internationales et des changements climatiques sévères qui ont touché toutes les économies du monde, et qui sont à l'origine des augmentations des prix des produits de large consommation".

Pour y parvenir, ajoute le Premier ministre, "le montant des transferts sociaux directs a augmenté au budget de l'Etat pour l'exercice 2023 pour atteindre les 2.714 milliards de dinars, soit une hausse de 178 milliards dinars (18,45%) du budget de l'Etat pour cette année", il s'est attelé aussi "à élaborer un projet de décret exécutif fixant les marges bénéficiaires des produits alimentaires de large consommation".

Dans le même sens, il a mis en relief l'attachement "à soutenir les régimes indemnitaires de certaines catégories, augmenter la possibilité de bénéficier d'un logement et des services publics, en sus des augmentations sensibles des salaires de la fonction publique qui ont touché 2,8 millions de fonctionnaires et agents contractuels, avec une enveloppe financière de 4.340 milliards de dinars par an".

Il a, en outre, fait état de "l'élaboration de projets de révision des statuts des fonctionnaires relevant des secteurs de la Santé, de l'Education nationale et de l'Enseignement supérieur, de trois (3) projets de décrets exécutifs portant révision des régimes indemnitaires pour certaines catégories, soutien à l'insertion des personnes aux besoins spécifiques dans le marché du travail et revalorisation de leur allocation mensuelle, qui passera de 10.000 DA à 12.000 DA, en sus de l'amélioration de la prise en charge de la santé des citoyens, à travers le système de conventionnement entre les établissements de santé et les organismes de sécurité sociale".

Le Gouvernement a poursuivi la mise en place du cadre normatif inhérent aux grandes réformes politiques, économiques et sociales décidées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une action qui a été couronnée par la promulgation de 1.297 textes juridiques, dont 19 textes législatifs, et 1.278 textes réglementaires et la finalisation de l'élaboration de 470 projets de textes législatifs et réglementaires, tout en veillant à la promulgation, dans les plus brefs délais, des textes d'application".

A ce propos, M. Benabderrahmane a précisé que ces réformes "constituent un autre jalon qui intervient pour consacrer les droits et libertés, renforcer l'Etat de droit et améliorer la gouvernance et l'efficacité de l'économie nationale, à travers la révision profonde des textes fondamentaux remontant pour certains aux années 1960".

Le Premier ministre a, également, évoqué les secteurs directement liés à la vie du citoyen, à l'instar de la santé qui, a-t-il dit, a bénéficié "d'un intérêt particulier" dans le but d'améliorer la qualité des soins et renforcer l'accès équitable aux services de santé, soulignant que "l'année 2023 a vu le renforcement des effectifs humains du secteur par le recrutement de 1.195 fonctionnaires entre médecins généralistes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens généralistes et autres, et la formation de 10.465 auxiliaires médicaux en anesthésiste et réanimateurs, paramédicaux et sages-femmes, outre la relance de la formation pour l'obtention du Certificat d'études spécialisées en sciences médicales (CES)".

De plus, les structures de santé ont été renforcées par "la réalisation de nouveaux hôpitaux spécialisés en urgences médico-chirurgicales et des grands brûlés et la réorganisation des activités des services des urgences médico-chirurgicales au sein des établissements publics de santé, tout en dotant le secteur des équipements nécessaires tels les accélérateurs linéaires destinés au traitement par radiothérapie des patients atteints de cancer".

Concernant le secteur de l'Education, le Premier ministre a affirmé "la poursuite par le Gouvernement de la numérisation du secteur, du soutien des structures éducatives et de la prise en charge idoine des cantines scolaires, ainsi que de sa démarche visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur, à travers des mesures qui visent à moderniser le système éducatif de l'enseignement supérieur, à travers l'actualisation des offres de formation en licence, en master et en doctorat, outre la consolidation de la numérisation et l'adoption de la langue anglaise dans l'enseignement, notamment dans les filières scientifique et technique".

Quant au domaine de la formation professionnelle, "plus de 268.400 nouveaux postes pédagogiques ont été programmés, outre la création de plusieurs spécialités et de nouveaux instituts, comme le nouvel institut d'enseignement professionnel à Ghardaïa, spécialisé en hôtellerie, tourisme et restauration, ainsi que l'augmentation des offres de formation, notamment dans les filières techniques, scientifiques et technologies".

En ce qui concerne la protection des composantes de l'identité nationale, le gouvernement s'est soucié, ajoute le Premier ministre, de "consolider le référant religieux national, à travers la poursuite de la mise en oeuvre du programme annuel d'impression et de distribution gratuite des recueils du Saint Coran, y compris le Coran en Braille au profit des non-voyants au pays et à l'étranger, l'encadrement des mosquées fréquentées par les fidèles algériens en France par le biais de 120 imams délégués et 50 imams pour officier les prières de Tarawih dans certains pays européens, ainsi que l'octroi de subventions aux zaouïas et aux écoles coraniques".

Le Gouvernement a également lancé un riche programme à la suite duquel, "il a été procédé à l'édition de 150 titres en matière de recherche historique et de mémoires relatifs à la mémoire nationale, à l'entame de réalisation de films et de documentaires historiques relatifs à la lutte des dirigeants et des symboles de la résistance populaire et la Révolution, ainsi que de films documentaires qui relatent des hauts-faits de l'histoire de notre chère Patrie".

A ce titre, ajoute M. Benabderrahmane, "il a été procédé à la création de l'Association internationale des amis de la Révolution algérienne et à la relance de la plate-forme électronique +L'Algérie de la gloire+, qui se veut une encyclopédie de l'histoire de l'Algérie".