Afrique: Match amical Sénégal-Cameroun 1-0 - Les champions d'Afrique remportent la première manche

Le Sénégal est venu à bout d'un faible Cameroun dans un stade Bollaert de Lens (France) qui a rendu hommage à Pape Bouba Diop et Marc-Vivien Foé. Ce fut l'un des rares moments d'émotion d'un match marqué par une innovation tactique d'Aliou Cissé. La première manche de la bataille psychologique est remportée par les « Lions » du Sénégal.

« C'est finalement un duel de lionceaux », raille un journaliste français devant le faible niveau général d'un match, surtout de la deuxième mi-temps, vendu pourtant comme un « duel de lions ». Dans toute caricature, il y a une part de vérité, même si c'est accentué. Ce Sénégal - Cameroun est loin de ses précédents. La rencontre a manqué d'intensité, de technique, de tactique. Si le Sénégal a été largement au-dessus en première mi-temps, le Cameroun a fait preuve de faiblesse pour ne pas dire de médiocrité. L'un des enjeux du match était de ne pas se dévoiler face à un adversaire qu'on retrouvera le 19 janvier prochain en match de poule de la Can. L'objectif est atteint par les deux équipes. Elles n'ont rien montré ou presque. Surtout le Cameroun.

Un seul tir cadré et deux tirs largement non cadrés pour l'ensemble des 90 minutes. Rigobert Song, le théoricien du danger, a choisi de mettre en place une équipe... non dangereuse. Diminuée par l'absence de Zambo-Anguissa et de Choupo-Moting, elle a mijoté un gloubi-boulga de football indigeste pour tout amateur du ballon rond. Son compère, pas seulement en rastas, mais aussi en tactique, n'a pas fait mieux, même si la volonté y était. El Tactico a fait de la tactique. Et ce n'est pas de la médisance, mais un constat. Le sélectionneur qui a fait gagner au Sénégal sa première Coupe d'Afrique des nations a innové. Un 3-4-3 qui se voulait novateur. C'est à saluer.

%

Dans l'esprit. Dans le texte, c'est à regretter. Krépin Diatta en piston droit, il fallait oser. « Si vous regardez bien, il n'était pas en position de latéral droit », tempère-t-il lors de la conférence de presse d'après-match. Nous n'avons pas les mêmes yeux, mais nous avons la même passion. Dans l'équation de l'animation offensive sénégalaise, il fallait une égalité entre deux valeurs. Diatta, haut donc sur le terrain, parfois se marchant sur les pieds avec Ismaïla Sarr, l'esthète, parfois sans tête, vu le nombre d'occasions qu'il vendange en équipe nationale comme son face-à-face hors cadre avec André Onana, l'égalité devait venir d'Ismaïl Jacobs, le piston gauche. Ce fut finalement une supériorité. Le joueur de l'As Monaco a été de tous les dangers. Jean-Charles Castelletto, arrière droit de fortune d'un Cameroun domptable, a longtemps pris vents et feintes pour finir par avoir le tournis.

Jacobs, la gauche caviar

C'est d'ailleurs de ce côté que le seul but du match est intervenu juste après la demi-heure de jeu. À la suite d'une faute anodine sur Jacobs, ce dernier frappe un coup franc excentré. Au premier poteau, la lutte entre Koulibaly et Omar Gonzalez est illicite, selon l'arbitre qui reproche au défenseur camerounais d'avoir ceinturé le capitaine sénégalais. Penalty pour les « Lions » du Sénégal malgré les protestations des Camerounais. La guerre psychologique entre Onana et Mané tourne en faveur de ce dernier qui prend le gardien camerounais à contrepied. 1 à 0 pour le Sénégal à la 34e mn. C'est l'aboutissement d'un premier acte généralement réussi par les « Lions » du Sénégal avec, dès la 7ème minute, Sadio Mané qui combine avec Jacobs pour un centre au deuxième poteau. Le plat du pied de Habib Diallo est trop élevé. Le Sénégal vote à gauche. Si Jacobs est un candidat séduisant, la première mi-temps de Mané est très correcte pour ne pas dire bonne. Remuant, déplacements entre les lignes, petit jeu, combinaison, dribbles.

Manque d'endurance de la colonne vertébrale

Tout y était sauf peut-être les accélérations aussi fulgurantes d'un passé récent. À la 41e minute, il met dans le vent Omar Gonzalez par une feinte, et prend un avantage certain. Mais le défenseur camerounais a rattrapé son retard sur moins de 20 mètres. Sadio a moins le coup de reins de ses jeunes années. L'âge ou la compétitivité du champion saoudien en serait-il responsable ? Le numéro 10 sénégalais a disparu en deuxième mi-temps. Kalidou Koulibaly a connu aussi une fin de match difficile. 82e minute, il sort balle au pied de sa défense, tergiverse et perd le cuir pour un danger devant les buts du Sénégal. Essoufflé, il a les deux mains sur les genoux en étant spectateur du reste de l'action. Interrogé en zone mixte sur l'action, il botte en touche : « On a gagné, c'est l'essentiel ». Non, pour Aliou Cissé. Le gros chantier de la sélection, c'est de marquer des buts. « Nous devons nous améliorer par rapport au ratio d'occasions. C'est un axe de progression. Ce match, on devait le tuer. Sur le plan de l'efficacité, je reste sur ma faim ». On ne peut pas lui donner tort.

Moussa DIOP, envoyé spécial à Lens

Analyse de la prestation des joueurs

Edouard Mendy

Peu sollicité, le portier sénégalais, Edouard Mendy, a su faire le job avec sobriété. Sollicité dans le jeu au pied, il a montré ses progrès dans ce registre, avant d'être décisif devant Darling Yongwa avec un arrêt qui sauve le Sénégal de l'égalisation. Le meilleur moyen de retrouver la confiance.

Krépin Diatta

Positionné en piston droit comme à Monaco, il a vite pris ses repères en se montrant disponible et en prenant le dessus sur son vis-à-vis, Darling Yongwa. Mais il a manqué de précision dans ses centres après avoir fait des différences. À noter son application défensive, notamment au milieu de la seconde période, quand le Cameroun a poussé pour revenir.

Kalidou Koulibaly

Le capitaine a tenu son rang, premier relanceur et complémentaire dans sa relation avec Krépin Diatta avec qui il a su combiner, Kalidou Koulibaly a été vigilant sur un centre dangereux pour écarter le danger devant Mendy. Il a obtenu le penalty que transforme Mané. Une copie propre de l'ancien de Chelsea.

Cheikhou Kouyaté

Surprise d'Aliou Cissé dans cette défense à trois, Cheikhou Kouyaté avait en charge de surveiller Vincent Aboubakar. Chose qu'il a su faire sans erreur jusqu'à la sortie du Camerounais. Présent dans les duels, notamment aériens, il a été le pilier de la défense. Il a été remplacé par Abdou Diallo dans les derniers instants de la partie.

Moussa Niakhaté

Propre dans ses interventions et ses choix de relance, le joueur de Nottingham Forest (Premier league) enchaîne avec une nouvelle prestation aboutie. Rarement mis en difficulté, il a pris le dessus sur Mbeumo qui n'a jamais su trouver la solution pour se sortir de son marquage.

Ismaïl Jakobs

Positionné très haut, Ismaïl Jakobs a été l'un des principaux dangers côté sénégalais. Il a aussi su faire les efforts dans son repli défensif. Ses nombreux centres auraient pu trouver preneur avec davantage de justesse.

Nampalys Mendy

Son association avec Pape Matar Sarr a été concluante. Toujours bien placé pour protéger sa défense et couper les incursions camerounaises, Nampalys Mendy a joué son rôle de rampe de lancement du jeu des « Lions ». Il a été remplacé par Gana Gueye.

Pape Matar Sarr

Au coeur du jeu, Pape Matar Sarr s'est, une fois de plus, montré très disponible. Dans la lignée de ses sorties en club, il a servi de régulateur au jeu des « Lions ». Capable d'être trouvé entre les lignes, il a manqué de présence dans le dernier tiers pour tenter sa chance ou apporter le surnombre. Il est sorti sur blessure au profit de Pathé Ciss, qui a eu le temps de se mettre en évidence sur une frappe.

Sadio Mané

Malchanceux sur sa tentative de lob sur Onana en position avancée, Sadio Mané a été plus en réussite sur le penalty qui offre la victoire au Sénégal. Dans un rôle d'électron libre, il a pris le dessus sur Casteletto, sans pour autant parvenir à faire de vraies différences.

Ismaïla Sarr

Peu en vue au début de match et rarement trouvé par ses coéquipiers, Ismaïla Sarr a rarement eu l'occasion de se mettre en évidence. Mieux, au retour des vestiaires, il a la balle de 2-0 au bout des pieds, mais manque totalement son duel seul devant Onana en ne trouvant pas le cadre (66e). Il a cédé sa place à Iliman Ndiaye qui a été impliqué dans son couloir.

Habib Diallo

Timide au début, Habib Diallo s'est montré au fil des minutes en remportant ses duels. Mais peu de combinaisons avec Mané et Sarr malgré ses intentions dans les déviations aériennes qui auraient pu et dû trouver meilleur sort. Il a été remplacé par Boulaye Dia qui est malheureux de trouver la transversale sur sa frappe du gauche.

Cameroun

André Onana

Dans son style caractéristique, André Onana a tenté d'user de son jeu au pied et son positionnement pour soulager sa défense. S'il est battu sur le penalty de Mané, il n'a pas eu grand-chose à faire. Vigilant sur la frappe de Pathé Ciss, il a été suppléé par sa transversale alors qu'il était battu par Boulaye Dia.

Jean-Charles Casteletto

Peu en vue et pas le plus à l'aise dans ce rôle de latéral droit qui ne lui convient pas, Jean-Charles Casteletto s'est contenté de bien défendre sur Mané pour ne pas être débordé. Souvent mis en difficulté, il a passé une mauvaise soirée. Il a été remplacé par Malcom Bokele.

Harold Moukoudi

Il a été sobre et concentré pour défendre sur Habib Diallo. Harold Moukoudi a été beaucoup moins en réussite dans ses prises de décisions, avec des relances manquées et des ballons rendus à l'adversaire qui ont été mal négociés par les Sénégalais.

Oumar Gonzalez

L'une des satisfactions côté camerounais. Oumar Gonzalez a été bon dans son placement, jusqu'à sa faute sur Kalidou Koulibaly qui amène le penalty et l'ouverture du score. Un match qui va lui laisser une sensation mitigée.

Darling Yongwa

Timide au début, Darling Yongwa s'est d'abord concentré à bien défendre sur Krépin Diatta et Ismaïla Sarr, avant de monter en régime au fil des minutes. Actif dans son couloir, il a été dangereux offensivement en seconde période et aurait pu égaliser sans l'arrêt d'Edouard Mendy.

Gaël Ondoua

Il a peu pesé dans les débats. Peu sollicité et peu disponible, Gaël Ondoua a traversé ce match sans convaincre. Il a cédé sa place à Benjamin Elliot.

Pierre Kunde Malong

Positionné devant la défense, peu aidé par Ondoa et Ntcham, Pierre Kunde Malong a été livré à lui-même face au milieu sénégalais qui a pris le dessus. Combatif, il a su récupérer quelques ballons et faire les fautes quand il le fallait pour stopper le danger. Ngamaleu a pris sa place.

Olivier Tcham

Il a été discret, trop discret dans un match de ce genre. Ce dont a profité le Sénégal pour prendre le dessus au milieu. Plus intéressant après la pause, mais peu de prise de risques dans les choix de passes d'Olivier Tcham.

Karl Toko-Ekambi

Souvent contraint de venir défendre et aider Darling Yongwa face aux attaques sénégalaises dans ce couloir gauche, Karl Toko-Ekambi a été peu en vue offensivement et avec du déchet technique dans son jeu. Il a été mieux en seconde période avec quelques percées qui ont apporté le danger dans la défense sénégalaise.

Bryan Mbeumo

Un match sans pour l'attaquant de Brentford qui a été pris par Niakhaté et éteint au fil des minutes. À sa décharge, Bryan Mbeumo a eu peu de ballons pour se mettre en évidence. Trop pour un joueur de son calibre.

Vincent Aboubakar

Dans son style, le capitaine camerounais a tenté de peser sur la défense sénégalaise en étant le premier au pressing. Sauf que Kouyaté et Niakhaté ne lui ont laissé que peu d'occasions d'être bien servi. Vincent Aboubakar a été remplacé par Franck Magri.

Réactions

Kalidou Koulibaly : « Ce système est nouveau pour nous »

L'important, c'est qu'on soit en pleine confiance, qu'on continue à travailler pour gommer nos petites erreurs. On sait que ça va être une grande Can puisque toutes les grandes équipes sont présentes. À nous de déjouer les statistiques qui disent que, souvent, le vainqueur de la dernière Can est éliminé au premier tour. On va tout faire pour déjouer ces statistiques et là on fera de notre mieux pour aller le plus loin possible et défendre notre titre.

On voulait un grand match, on l'a eu, même si c'était très difficile à jouer parce qu'étant dans le même groupe à la Can. Je pense qu'on a fait de bonnes choses aujourd'hui. On a retrouvé la solidité derrière et l'efficacité devant, même si on pouvait encore marquer quelques buts, mais on ne va pas faire la fine bouche parce qu'on a gagné.

Je sais qu'il y a encore des choses à améliorer encore. On est content d'avoir gagné ce match. On sait qu'on est en train de monter en puissance. On va continuer à travailler parce que c'est nouveau pour nous de jouer dans ce système-là. Mais le coach nous a demandé de jouer et de nous donner à fond et c'est ce que nous avons fait.

Sadio Mané : « À la Can, ce sera un match différent »

« En Coupe d'Afrique, Sénégal-Cameroun sera un match différent, il suffit de bien se préparer. D'habitude, quand on vient en sélection, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a que deux à trois jours pour préparer un match ; ce qui n'est pas suffisant. Ça nous a donc fait du bien d'avoir une semaine pour préparer le match. Je pense qu'il y avait beaucoup de fluidité dans le jeu, moins de pertes de balle. On a eu ce qu'on voulait. L'avantage de bien se préparer nous a beaucoup aidés. Ça me tenait à coeur de bien jouer pour mon pays et de marquer. »