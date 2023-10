Ile Maurice: «La Réunion lé la»

Un petit tour par les hauts et par les bas pour une «road trip» mémorable de La Réunion, à la découverte de ses trésors aussi bien culturels, religieux, historiques que naturels. Île aux mille paysages, elle se prête à merveille au dépaysement...

La Plaine-des-Sables se trouve au pied du Piton de la Fournaise et est le fruit des différentes coulées de lave du volcan. Ici, le panneau de la Plaine-des-Sables.

Le Piton de la Fournaise est un volcan qui figure parmi les lieux incontournables de La Réunion. Tous les jours, des milliers de personnes font le déplacement pour l'admirer de plus près.

La grotte des premiers Français est une caverne de La Réunion, un département d'outre-mer français dans l'océan Indien.

Elle est située sur la commune de Saint-Paul, à proximité du centre-ville, qui se trouve plus au Nord. Selon la tradition, comme son nom l'indique, il s'agit du premier site de l'île à avoir été habité à la suite du débarquement des Français dans la baie qui l'abrite, la baie de Saint-Paul.

Le conte appelé «Rakontaz Zistwar» à La Réunion est une tradition que les Réunionnais veulent faire perdurer.

Il implique le fait de raconter des histoires anciennes aux enfants pour éveiller leur créativité, comme ici, avec le célèbre conteur Ti Balou Rakonter qui est en performance à l'école Antoine Bertin à Sainte-Suzanne.

Ce bâtiment a été peint par l'artiste Mo Armen très connu pour ses graffitis. À La Réunion, l'art urbain est très respecté et est mis en avant.

Le panneau à l'entrée de la grotte du peuplement, aussi connu comme la grotte des premiers Français.

Les plages à La Réunion. À la différence des plages à Maurice, le sable porte une couleur tantôt grise tantôt noire.

Selon les habitants de La Réunion, c'est dû au fait que les vagues viennent s'écraser sur la plage sans passer par une barrière de corail qui, à Maurice, filtre les vagues pour empêcher que les petits cailloux brisés ne viennent s'échouer sur la plage.

La grotte du peuplement. L'accès près de la grotte est interdit car il y a souvent des chutes de roches.

La cascade Niagara est une chute d'eau formée par les eaux de la rivière de Sainte-Suzanne. D'une hauteur d'environ 25 m, elle se jette dans un bassin. Site agréable et idéal pour les pique-niques, il est situé au milieu des champs de canne à sucre.

L'église Sainte-Anne est située dans l'est de La Réunion.

C'est une église catholique dont l'architecture est inspirée des cathédrales européennes. Construit en 1857 grâce à monseigneur Desprez et à l'abbé Cornet, l'édifice figure, depuis le 11 octobre 1982, au classement des Monuments historiques. Elle a évolué en église de style baroque avec ses ornements de moulures, ses statues et ses gargouilles en ciment. L'église Sainte-Anne a vu le mariage de Catherine Deneuve et Jean Paul Belmondo dans «La Sirène du Mississippi», film réalisé par François Truffaut en 1969.

Sur la route des Laves. Elle est une section de la route Nationale 2 entre le centre-ville de Sainte-Rose et celui de Saint-Philippe, en particulier lorsqu'elle traverse le Grand-Brûlé, soit la partie côtière de la dernière caldeira volcanique formée par le Piton de la Fournaise, l'Enclos-Fouqué.

La route est jalonnée de panneaux datant des coulées de lave qui l'ont dévalée et traversée depuis les Grandes-Pentes (remparts de Bois-Blanc, du Tremblet...) par les éruptions du Piton de La Fournaise. Son tracé est donc régulièrement modifié.

L'entrée d'Anse-des-Cascades. Cette cascade à Sainte-Rose est un véritable lieu prisé pour sa verdure. Cette anse abrite un port de pêche typique et de nombreuses petites cascades.

Le pont suspendu de la rivière de l'Est ou pont des Anglais permet le franchissement de la rivière de l'Est, fleuve de l'île de La Réunion faisant office de frontière communale entre Saint-Benoît et Sainte-Rose.

D'une portée maximale de 152 m, il était le pont le plus long du monde lors de sa livraison en 1894.

Il est aujourd'hui fermé, remplacé par le nouveau pont de la rivière de l'Est. Aujourd'hui, ce pont est en rénovation afin d'être remis en service.

Le Port de Saint-Gilles- Les-Bains.