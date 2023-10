Cameroun: Première édition des journées portes ouvertes en ingénierie informatique - Yibs tech groove.

10 projets innovants en Start up pour un nombre élevé de 150 étudiants de deuxième année en ingénierie informatique à Yaounde Internationale Business School ( YIBS) constituent la première cuvée de ses journées portes ouvertes dénommée «YIBS Tech Groove » tenue ce 17 octobre au siège de cette école supérieure de formation professionnelle situé au quartier Simbock ici à Yaoundé.

L' objectif de cet initiative d'après son président fondateur TAKU Godfred « c'est d'inculquer efficacement à ses étudiants des compétences pratiques et innovantes en matière d'ingénierie informatique afin d'être apte sur le marché de l'emploi » car d'après le président fondateur TAKU Godfred l'horizon 2035 à ses réalités et exigences.

Ces jeunes étudiants en deuxième année ont fait montre de leurs savoirs faire en matière de technologie et innovation lors de leurs différents exposés ; des projets innovants axés entre autre : sur le système de gestion de nos hôpitaux publics et privés , système de gestion des écoles, application pour la gestion des déchets comme nous le savons tous nos villes et zones rurales souffrent du taux de déchets ménagers qui inondent et abondent nos rues, polluant ainsi l'environnement, mettant en mal la santé de la population, à ce sujet ce système a été efficacement très apprécié par le représentant du ministère de l'habitat du Cameroun lors de sa prise de parole.

L' intelligence artificielle ( FOSAI) n'est pas en reste parmi ses multiples projets de Start up qu'on brièvement présenter ces jeunes étudiants devant les représentants des ministères des postes et télécommunications, l'habitat, petite et moyenne entreprise, formation professionnelle. Les ambassades des Etats- Unis, chine , Israël, Turquie partenaires majeurs de la Yaoundé International Business School ,car ces puissances mondiales regorgent une avancée très poussée en matière de technologie innovante auxquels s'appuient le président fondateur TAKU Godfred pour mettre en place le projet YIBS Tech Groove.

Précisons tout de même que la YIBS( Yaounde International Business School) s'engage à former des professionnels compétents et innovants qui peuvent résoudre des problèmes au sein de la société camerounaise en utilisant des solutions innovantes , rappelons que c'est depuis 2011 que cet école supérieure de formation professionnelle a été mise sur pied avec ses 2 campus à Yaoundé, affilié à l'Université de Bamenda.

Le coordonnateur de ce projet YIBS Tech Groove M. Cyril DEYOU ,par ailleurs chef de département Informatique au sein de ladite école précise que ce projet présenté à la presse ce 17 octobre« a été implémenté il ya 1an , et 12 mois des difficultés lors de son exécution émanent des problèmes d'accès à l'électricité, internet , l'encadrement de certains étudiants , néanmoins selon ce dernier pour cette première édition des projets ont été bien ficelé dans l'ensemble», il nourrit l'espoir qu'à la prochaine session les étudiants feront encore mieux non seulement en terme de créativité et de projets innovants tels que le mentionne la ligne éditoriale de Yaounde International Business School (YIBS).

Un satisfecit de la part des parents venus en masse toucher du doigt les projets de leurs enfants encore étudiant en deuxième année , ces derniers nourrissent l'espoir que ces projets de Start up deviennent des incubateurs au sortir de leurs cycles de formation afin de répondre favorablement aux exigences du monde de l'emploi, un rêve que nourrit d'ailleurs son président fondateur TAKU Godfred grâce à l'appui de ses nombreux partenaires institutionnels et techniques.

La Yaounde International Business School vient ainsi dans sa politique répondre aux exigences et attentes du gouvernement camerounais en matière d'insertion professionnelle des jeunes afin de limiter l'immigration clandestine , fuite des cerveaux, et le taux élevé de sous-emploi.