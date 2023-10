Sénégal: Thérèse Faye Diouf »déterminée » à relever les défis de son ministère

Dakar — La nouvelle ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'Equité sociale et territoriale, Thérèse Faye Diouf, a exprimé, mardi, son »engagement » et sa »détermination » à relever les défis de »ce secteur stratégique ».

" (...) Vous trouverez en moi une ministre à votre écoute, mais aussi une ministre engagée et déterminée à relever les défis de ce secteur stratégique du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale", a-t-elle dit.

S'exprimant lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur, Samba Ndiobène Kâ, elle a rappelé comment les projets et programmes de ce ministère »à vocation et impact social incontestables montrent à suffisance l'importance que le président de la République accorde à ce secteur ».

Elle a évoqué différents programmes ayant eu un impact positif sur les populations rurales, notamment le Programme d'Urgence de Développement communautaire (PUDC), le Programme d'Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA), les Bourses de sécurité familiale.

"(...) en tant que native du monde rural et maire de surcroît, je peux affirmer sans ambages combien ces projets et programmes sont en train de transformer qualitativement la vie des populations", a-t-elle fait valoir.

Pour elle, il suffit de suivre les médias ou même de vivre au Sénégal pour se rendre compte de l'énorme travail que le département a réalisé au service des populations des villes comme des campagnes, avec son prédécesseur à la tête d'une équipe »compétente » et »dévouée".

Elle a toutefois exhorté ses équipes, partout où elles se trouvent, »à maintenir cette dynamique et à la renforcer pour davantage répondre de manière opportune aux préoccupations des populations et continuer ainsi à impacter positivement leur vie ».