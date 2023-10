Sénégal: Modou Diagne Fada invite ses services et l'intersyndicale à travailler »pour le bien-être des populations »

Dakar — Le nouveau ministre des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, Modou Diagne Fada, a invité, mardi, ses collaborateurs et l'intersyndicale à travailler "en équipe soudée, loyale et engagée pour le bien-être des populations".

"J'invite mes services et l'intersyndicale à travailler en équipe soudée, loyale et engagée auprès de l'Etat et de la République pour le bien-être des populations", a-t-il notamment déclaré.

Modou Diagne Fada a par ailleurs indiqué qu'il n'était pas en »terrain inconnu », à la tête de son département ministériel.

"Lorsque j'ai été élu président du Conseil départemental à Kébémer en 2014 et réélu en 2022, le ministère [des Collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires] nous a toujours accompagné et soutenu. Donc, je ne suis pas en terrain inconnu et étant des enfants de la République, nous devons travailler ensemble tout en favorisant le dialogue et la concertation », a-t-il indiqué, saluant au passage "le travail abattu » par son prédécesseur, Mamadou Talla.

Ce dernier a rappelé »les acquis importants » qui ont été engrangés depuis la mise en oeuvre de l'Acte III de la décentralisation, tout en listant les "défis structurants" parmi lesquels "la poursuite de l'équité territoriale et la territorialisation des politiques, l'amélioration de la participation citoyenne".

Le président de l'Union des associations des élus locaux (UAEL), le président de l'Association des départements du Sénégal (ADS) et le président de l'Association des maires du Sénégal (AMS) ont pris part à la cérémonie.