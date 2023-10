Sénégal: HCCT - Plus d'une trentaine de structures, ONG et partenaires consultés en 2023 (présidente)

Dakar — Le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) a annoncé mardi avoir convié au cours de sa troisième session ordinaire de l'année 2023 (17 août au 17 octobre), plus de 30 structures, des ONG, des partenaires sociaux (syndicats et Ordres) et au développement, évoluant dans le secteur de la santé.

« La décentralisation du Budget consolidé d'investissement (BCI) était expérimentée en 2006 dans les secteurs de la santé et de l'éducation nationale. Pour recueillir les contributions de tous les acteurs, le HCCT a convié plus de 30 structures, des ONG, des partenaires sociaux (syndicats et ordres) et au développement évoluant dans le secteur de la santé », a indiqué sa présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la troisième session ordinaire de l'année 2023 du HCCT axé sur le thème : « Territorialisation de la compétence santé : quelles stratégies pour une amélioration de la politique sanitaire dans les collectivités territoriales? ».

La cérémonie s'est tenue en présence du ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Samba Sy.

Aminata Mbengue Ndiaye a assuré que le Haut conseil des collectivités territoriales a lors de cette session ordinaire « replacé la question de la santé au coeur des territoires, lieux de proximité où l'inscription des actions de la santé publique doit créer des effets d'entraînement et de convergence ».

%

« La santé est une compétence transférée parmi les neufs domaines. A ce titre, sa gouvernance et son financement interpellent les collectivités territoriales qui doivent de plus en plus être impliquées à travers un accroissement de leurs rôles et responsabilités », a souligné la présidente du HCCT.

Elle a en plus rappelé les « gros efforts », fournis par le gouvernement notamment dans la réalisation d'infrastructures sanitaires et le renforcement du personnel de la santé et le recrutement de nouveaux agents.

« Cependant, malgré tous ces efforts, la problématique de la couverture des besoins de santé à l'échelle des territoires reste toujours une préoccupation », a ajouté la présidente du Haut conseil des collectivités territoriales.