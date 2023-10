Sénégal: Les Lions travaillent à améliorer leur niveau en perspective de la CAN (Mané)

- L'équipe nationale de football du Sénégal travaille à améliorer son niveau en perspective de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) prévue en Côte d'Ivoire, a indiqué son attaquant Sadio Mané.

»Nous, en tant qu'acteurs, on essaie de s'améliorer de jour en jour pour bien démarrer la Can en Côte d'Ivoire », a déclaré Mané à la fin du match Sénégal-Cameroun, remporté par les Lions.

L'équipe nationale senior du Sénégal de football a battu, 1-0, celle du Cameroun, lors d'un match amical international joué lundi au stade Bollaert-Delelis de Lens (France).

Auteur de l'unique but, sur penalty, à la 35 mn, Sadio Mané a dit sa joie de »remporter cet avant-goût » de la CAN 2023.

Le Sénégal et le Cameroun partagent la poule C de la prochaine Coupe d'Afrique des nations prévue du 13 janvier au 11 février 2024, en compagnie de la Gambie et de la Guinée.

Le match du stade Bollaert de Lens donne un avant-goût de la confrontation entre les deux formations, le 19 janvier prochain, à Yamoussoukro, pour le compte de la phase de poule de la 34e édition de la CAN.

»Il nous faut confirmer ce résultat en phase de groupe de la Can en Côte d'Ivoire. On a fait une bonne semaine de préparation. Devant, il y avait beaucoup de fluidité dans le jeu et moins de perte de balles", a-t-il dit.

»On est satisfait et on a eu ce qu'on cherchait. Dans l'ensemble, on a bien joué. On s'est créer beaucoup d'occasions », a-t-il souligné.

Pour sa part, le défenseur et capitaine des Lions Kalidou Koulibaly a estimé que »c'est un match qu'il fallait gagner ».

Solide dans ses interventions, le défenseur a formé un trio expérimental avec Moussa Niakhaté et Cheikhou Kouyaté, deux sociétaires de Nottingham Forest (Angleterre).

»La perfection est très difficile à atteindre. C'est un match qu'il fallait gagner. C'est le plus important. Il y a toujours quelque chose à travailler dans le football », a dit le joueur d'Al Hilal.

Selon lui, "ce résultat est bon pour le mental de la troupe", surtout après le revers à domicile devant l'Algérie (0-1), le 12 septembre.

»Il nous reste deux matchs avant la CAN (éliminatoires du Mondial 2026). On doit bien préparer ces joutes. Donc pour cette CAN, on va bien jouer pour conserver notre titre », a-t-il soutenu.

Le gardien Édouard Mendy signale que l'équipe du Sénégal est très attendue durant les compétitions.

»Il faut un peu de tout mais, avec beaucoup de sérénité parce que tout le monde nous attend. On sait qu'on sera attendu par toutes les équipes. Il va falloir qu'on réponde de la manière la plus calme possible », a réagi Mendy.

Il estime que l'équipe du Sénégal a engrangé »plus d'expérience ».

»Maintenant on a eu plus d'expérience. On sait répondre dans ces genres de rendez-vous. Il faut espérer que l'équipe soit au complet pour qu'on évolue et qu'on produise une belle Coupe d'Afrique", a conclu le gardien de Al Ahli SC (Arabie Sadoudite).