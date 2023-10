Congo-Brazzaville: Santé - Les maladies rénales vont devenir la 5e cause de mortalité en 2040

Les maladies rénales vont devenir la 5e cause de mortalité en Afrique en 2040, a alerté le secrétaire général de la société africaine de néphrologie, Pr Faycal Jarraya. Les maladies rénales étaient en 2016 la 16e cause de mortalité.

"Du 16e rang comme cause de mortalité en 2016, les maladies rénales vont devenir la 5e cause de mortalité en Afrique en 2040", a souligné le secrétaire général de la société africaine de néphrologie qui intervenait à la session consacrée aux maladies rénales à la conférence internationale sur l'épidémie des Maladies non transmissibles (MNT) organisée par African research network au Centre international de conférences Abdou-Diouf de Diamniadio, au Sénégal. Sur la situation actuelle des maladies rénales en Afrique, le Pr Fayçal a souligné qu'en 2019, elles étaient la 8e cause de mortalité derrière les maladies cardiovasculaires, le diabète. "Nous allons vers la grande catastrophe de la maladie rénale. Dans le monde, nous avons actuellement 850 millions de personnes touchées par les maladies rénales", a-t-il prévenu.

Selon lui, la prise en charge des maladies rénales nécessite que les spécialistes du diabète, de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires travaillent ensemble car une personne qui souffre de ces maladies peut faire une maladie rénale. L'Afrique subit une double épidémie, celle des maladies transmissibles et celle des maladies non transmissibles, ainsi que des barrières liées au budget, au déficit de ressources humaines "car nous avons dans le monde 10 néphrologues sur un million de personnes dans le monde", a relevé le Pr Faycal Jarraya. Une personne sur dix était touchée par la maladie rénale chronique en 2010. La prise en charge des maladies rénales fait face à des besoins clés comme la formation, l'amélioration du système de santé et de recherche.

%

"L'éducation sanitaire, la réduction des coûts de dialyse, la transplantation rénale, la prévention mais surtout la détection précoce sont des opportunités qui peuvent aider à la prise en charge des maladies rénales", a indiqué le Pr Ahmed Tall. Le secrétaire général du ministère sénégalais de la santé et de l'action sociale, a relevé que les MNT sont et demeurent un problème de santé publique à l'échelle mondiale, du fait notamment de la progression sans cesse croissante du nombre de personnes affectées. " En ce moment, elles font partie (MNT) des plus grands défis actuels de santé de notre siècle, elles touchent tous les pays du monde et concernent les personnes de tous âges ", a rappelé Dr Habibou Ndiaye.