Congo-Brazzaville: Championnat national de football féminin - Cinq journées des play-offs pour déterminer la gagnante

L'Amical club Colombe et les Diables noirs vont s'affronter ce mercredi au stade Alphonse-Massamba-Débat, dans le cadre de la deuxième journée de la phase des play- offs du championnat national du football féminin.

L'enjeu : la première place de la compétition. Cette phase décisive est organisée pour déterminer au terme des cinq journées, l'équipe championne du Congo. L'AC Colombe a entamé, de la belle manière, la compétition en écrasant Association sportive Azur sur un score sévère de 6-1. Jorge Elisadro et Elda Loulendo ont signé chacune un doublé (34e et 88e minutes) et (68e et 72e minutes).

Kondé Mabengo avait ouvert le score à la 21e minute, puis Christ Loufoua avait inscrit le troisième but avant la pause à la 43e minute. Pierrelande Bikounkou avait réduit le score à la 59e minute pour l'AS Azur, laquelle a joué toute la rencontre à dix contre onze parce que les autres joueuses n'ayant pas effectué le déplacement de Brazzaville. Les Diables noirs, quant à eux, ont pris le dessus sur le Football club féminin La Source 1-0 grâce à une réalisation à la 47e minute de Mboussi Bouanga.

AS Epah Ngamba et Galactic se sont neutralisés 0-0. Ce mercredi, outre le match Ac Colombe-Diables noirs, le programme de la deuxième journée prévoit le FCF La Source contre Galactic et AS Epah Ngamba-AS Azur. Le 20 octobre, le FCF La Source croisera AS Epah Ngamba à 10 h avant AS Azur- Diables noirs et Galactic-AC Colombe.

Le 22 octobre pour le compte de la 4e journée, Galactic recevra AS Azur, As Epah Ngamba sera aux prises aux Diables noirs avant le très attendu FCF La Source-AC Colombe. Lors de la dernière journée, AC Colombe affrontera AS Epah Ngamba. Galactic sera aux prises aux Diables noirs puis AS Azur en découdra avec Le FCF La Source.