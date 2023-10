Congo-Brazzaville: Enseignement - Femmes de science et enseignants en formation sur les micro laboratoires

L'atelier national de formation qui prendra fin le 18 octobre à Brazzaville permet aux femmes de science et aux enseignants de lycée, collège, venus de tous les départements du pays, de mettre à jour leurs connaissances sur l'utilisation des kits de micro sciences.

La formation pratique à laquelle les femmes de science et enseignants prennent part consiste à la manipulation des kits de micro sciences en chimie basique, microchimie, sciences de la vie et de la terre et bien d'autres domaines. Il s'agit donc des cas pratiques au-delà de la théorie. « Il s'agit, en réalité, de la formation des formateurs. Les femmes de science et les enseignants venus de plusieurs départements du pays vont, à leur tour, apprendre aux élèves la manipulation de ces micro laboratoires car cette formation doit avoir un effet multiplicateur », a expliqué la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique, le Pr Delphine Edith Emmanuel, ouvrant les travaux de cette formation.

L'un des participants, en l'occurrence Jean Itoua, enseignant des sciences de la vie et de la terre au lycée d'Owando, a pour sa part salué cette initiative qui permettra au corps enseignant de répondre aux attentes des élèves. « Les apprenants se plaignent souvent du fait que dans les séries scientifiques, l'on fait plus de théorie. Or, grâce à cette formation à ces équipements, les expérimentations pratiques vont accompagner la théorie », a-t-il expliqué. Il convient de souligner que ces kits de micro-sciences ont une consommation réduite en réactifs mais produisent des résultats identiques à ceux des laboratoires classiques.

Les kits de micro laboratoire utilisés dans le cadre de cette formation est un don de l'Unesco réceptionné par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique de la part de l'Unesco. « Nous réitérons notre engagement à soutenir le projet femmes et filles de science, à susciter des vocations dans les séries scientifiques auprès des jeunes filles », a déclaré la représentante de l'agence onusienne, Fatoumata Marega.

En dehors de l'Unesco, il y a la Fondation Congo qui n'est pas restée en marge de cette initiative. La structure a, en effet, apporté sa contribution, a précisé le Pr Delphine Edith Emmanuel remerciant les partenaires qui ont mis la main à la pâte. Après la clôture de la formation, prévue le 18 octobre à Brazzaville, les enseignants et femmes de science vont à leur tour transférer les compétences aux élèves sur l'ensemble du territoire national en vue de la mise à l'échelle du projet de femmes et filles de science.