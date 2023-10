Afrique: Energie - La Russie va construire une centrale nucléaire au Burkina Faso

Ouagadougou et Moscou ont signé un mémorandum d'entente pour la construction d'une centrale nucléaire.

La convention a été signée par le ministre de l'Energie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, Simon Pierre Boussim, et le directeur général de la Société nationale russe pour l'énergie atomique "Rosatom", Nikolaï Spassky en marge de la Semaine russe de l'énergie qui se tient à Moscou. Le Burkina Faso espérait pouvoir construire cette centrale nucléaire d'ici 2030 pour résoudre ainsi le problème de la pénurie d'énergie, a expliqué Simon-Pierre Boussim, soulignant que l'industrie nationale avait un besoin vital de cette énergie. A en croire le ministre burkinabé, les besoins en électricité du pays sont estimés à plus de 500 MW et pourraient tripler d'ici 2030 estimant qu'avec les capacités actuelles, l'industrie se développera avec un retard de cinq à dix ans.

La construction d'une centrale nucléaire vise à doubler la production d'électricité d'ici 2030 pour permettre de lancer l'industrialisation du Burkina, a-t-il fait savoir. A Ouagadougou, des responsables du ministère burkinabè chargé de l'Énergie, notamment le comité de prospection pour le développement de centrales nucléaires au Burkina Faso, ont échangé avec l'ancien secrétaire exécutif de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Lassina Zerbo. Cette rencontre de partage d'expériences sur l'énergie électronucléaire avait pour objectif de baliser le terrain pour une mise en oeuvre réussie du programme nucléaire au Burkina Faso.

"Le Burkina ne doit pas rester en marge du nucléaire qui comporte un avantage certain non seulement pour le citoyen lambda, mais aussi pour le développement économique et industriel dans lequel l'énergie électrique reste un défi majeur à relever", a déclaré Lassina Zerbo, ajoutant que "dans tous les secteurs d'activités tels que l'agriculture, l'élevage, la médecine, l'énergie, etc. le nucléaire reste une solution incontournable". Il a soutenu que ces échanges ont permis, entre autres, de déterminer les préalables pour la mise en oeuvre des centrales nucléaires, d'identifier les contraintes techniques, juridiques et environnementales et de proposer des solutions pour une mise en oeuvre efficiente des centrales nucléaires au Burkina Faso.