Congo-Brazzaville: Projet Kin-Elenda - Reconstruction du bâtiment administratif de la maison communale de Ndjili

Après le lancement du projet de construction du Centre de formation professionnelle de l'INPP à Maluku le 20 septembre, c'est le tour de la reconstruction de la maison communale de Ndjili.

Ceci s'inscrit toujours dans le cadre de la mise en oeuvre du volet « Aménagement d'espaces publics et infrastructures de proximité » de la sous-composante « Amélioration des quartiers » du projet Kin-Elenda. À Ndjili, il sera question de construire trois bâtiments concernés dans le cadre des travaux de reconstruction du bâtiment administratif et d'aménagement de la place publique de la maison communale et un autre à réhabiliter.

En sa qualité de maître d'ouvrage du projet, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi, a indiqué que le Projet Kin-Elenda vise à faire de Kinshasa une ville moderne et résiliente capable non seulement d'offrir à ses habitants les services de base nécessaires mais aussi de faire face à toutes sortes d'aléas. « Ces nouveaux ouvrages donneront une nouvelle image aux institutions de la commune de Ndjili. Je considère donc que la commune révolutionnaire de Ndjili va, sous peu, revêtir sa plus belle robe de tous les temps avec une maison communale unique en son genre par son architecture et ses standards», a-t-il indiqué.

Poursuivant son speech, Alexis Gisaro a laissé comprendre que ce projet est le fruit du partenariat actif entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. «L'enveloppe mobilisée par la Banque mondiale pour le projet Kin-Elenda est de cinq cents millions de dollars américains dans sa première phase de cinq ans. Cet important projet s'inscrit dans une approche programmatique de trois phases sur une période de quinze ans pour une enveloppe globale d'un milliard et demi de dollars américains», a signalé Alexis Gisaro. Pour le directeur des opérations de la Banque mondiale, le projet Kin-Elenda vise à orienter le financement vers les projets à impact direct sur la population. Ainsi, a t-il renchéri, Kin-Elenda va dans le sens de la nouvelle vision de la Banque mondiale qui vise notamment à éradiquer la pauvreté dans un monde visible.

Pour les ouvrages neufs, il s'agit de la nouvelle maison communale avec son enceinte périphérique, du commissariat de police associé à la maison communale et d'un pavillon abrité avec des kiosques, une bibliothèque, un espace Croix-Rouge, une cafétéria et des sanitaires publics. Et le bâtiment du Conseil communal de la jeunesse qui sera rénovée. Aménagement de la place Sainte-Thérèse. Concernant la place Sainte-Thérèse, il est prévu des aménagements paysagers ainsi que la construction des équipements de sports et de loisirs dont un espace événementiel, un terrain de football central principal avec tribunes, salles de formation, vestiaires, une zone administrative, des sanitaires publics, une salle polyvalente, une billetterie, un poste de sécurité, une infirmerie...

Il est impérieux de préciser que ces travaux seront exécutés par l'entreprise chinoise WIETC dont le coût total de ces deux ouvrages s'élève à quinze millions trois cent mille dollars américains dont cinq millions quatre cent mille dollars américains pour le bâtiment administratif et la place communale. Et neuf millions neuf cent mille dollars américains pour la place Sainte-Thérèse. Le délai des travaux est de dix-huit mois.