Afrique de l'Ouest: Maniema - Le président de l'assemblée provinciale appelle à la paix après des affrontements entre deux factions Maï-Maï

Le président du bureau d'âge de l'assemblée provinciale de Maniema, le député Makonga Iki Claude Foreman a déploré, lundi 16 octobre, les dégâts humains et matériels causés par les affrontements armés entre deux factions des milices Maï-Maï au territoire de Kasongo, la semaine dernière.

Selon le député Makonga, ces accrochages ont occasionné mort d'homme, destruction des maisons et déplacement massif de la population.

Cet élu local appelle les deux parties à privilégier la paix pour permettre aux populations de regagner leurs milieux d'origine surtout en cette période électorale .

Par ailleurs, le député Makonga met le gouvernement provincial face à ses responsabilités :

«Nous invitons le Gouvernement provincial du Maniema à organiser une mission de bons offices pour réconcilier les deux peuples frères qui ont toujours cohabité en parfaite harmonie et remettre l'autorité de l'État et la cohésion sociale. Diligenter une enquête pour établir les responsabilités et que les auteurs répondent de leurs actes».

Il l'exhorte aussi à assurer une prise en charge humanitaire des populations victimes de ces affrontements:

«Assister dans la mesure du possible rapidement les familles de victimes ainsi que les sans abris. Faire les plaidoyers au niveau national et auprès des ONG nationales et internationales afin de les venir en aide».

Le président du bureau d'âge de l'assemblée provinciale appelle le gouvernement du Maniema à «prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurisation des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue de la province à l'approche des élections générales».

Enfin, il exhorte « la population de Kasongo à rester calme en attendant que l'affaire soit prise en charge par le pouvoir public et surtout de n'entrevoir aucune action de représailles».