Afrique: Match Amical - Deux se neutralisent (0-0)

Les Léopards de la RDC et les Palancas Negras d'Angola ont partagé sur le sur score de zéro but partout, mardi 17 octobre, à l'Estádio do Bonfim, à Setubal, à moins de 40 Km de Lisbonne (Portugal).

Ce match amical a permis aux deux pays d'affuter leurs armes pour la phase finale de la CAN 2024, prévue entre janvier et février en Côte d'Ivoire.

Dans cette compétition, la RDC évoluera dans le groupe F avec le Maroc, la Zambie et la Tanzanie. L'Angola, elle, est logée dans le poule D avec l'Algérie, le Burkina Faso et la Mauritanie.

Après la première mi-temps, les Congolais ont commencé à appuyer sur l'accélérateur en vue de faire la différence au marquoir.

A la 52e minute de jeu, Sébastien Desabre a opéré un double changement. Théo Bongonda a pris la place de Meschack Elia alors que Silas Katompa a remplacé Jonathan Okita.

Au moins 22 minutes plus tard, le technicien français a sorti William Balikwisha au profit de Jackson Muleka tandis que Cédric Bakambu a pris la place de Chico Banza.

Malgré tous ces changements, les Congolais n'ont pas pu trouver la moindre faille du coté angolais.

Le défenseur congolais Gédéon Kalulu a terminé cette rencontre avec un carton jaune.

Les 22 acteurs ont évolué dans un stade presque vide faute de supporters.

La RDC et l'Angola se sont rencontrés au moins 14 fois. Les Congolais l'ont emporté à 7 reprises et ont fait 4 matches nuls et concédé 3 défaites.