Congo-Brazzaville: Alphabétisation - Début des cours pédago-andragogiques

La rentrée pédago-andragogique a été effective le 16 octobre, comme l'a constaté le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, lors d'une descente dans quelques établissements de Brazzaville, « On peut se réjouir de ce que, évidemment, les classes sont pleines », a-t-il déclaré.

L'école Mama-Elombé, dans le cinquième arrondissement, premier centre visité, abrite en son sein deux centres : le premier d'alphabétisation qui comprend 89 inscrits, dont l'âge varie de 15 ans et plus, et l'autre centre de rescolarisation qui compte 227 élèves dont 147 filles, âgés de 8 à 14 ans.

A en croire Jean Luc Mouthou, le système est fonctionnel et nous ne pouvons que nous rassurer de ce que les apprenants seront toujours là, et avec de nouvelles demandes, puisqu'ils voudraient qu'à partir de maintenant nous puissions leur construire un lycée et nous avons cru bon au niveau du ministère de pouvoir réfléchir à cette nouvelle problématique.

Cette rentrée scolaire, a poursuivi le ministre, est placée sous le signe de la résilience. Vous savez, notre système éducatif peut paraitre complexe, mais cette rentrée pédago-andragogique est l'autre composante de l'antisystème de notre modèle éducatif. Et, au-delà de la rentrée scolaire du 2 octobre et aujourd'hui, cette date est importante, puisqu'elle marque cette rentrée pédago-andragogique.

C'est ainsi qu'il a lancé un appel à tous ceux qui, jusque-là, ne se sont pas encore fait inscrire. « Toute notre vie est dédiée aux apprentissages. Il faudrait que nous fassions passer ce message, parce que ses handicaps sont paralysants, frustrants, étant entendu qu'à notre niveau nous savons qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il faut juste faire passer ce message pour amener toutes ces catégories de personnes à revenir sur les bancs de l'école afin de combler ce déficit », a insisté Jean Luc Mouthou.

Signalons qu'après le centre Mama-Elombé de Ouenzé, dans le cinquième arrondissement de Brazzaville, la délégation s'est rendue à l'Unité africaine dans l'arrondissement 4 Poto-Poto et a terminé à Congo Diamoukouba dans l'arrondissement 1 Makélékélé. Là-bas aussi, les élèves ont répondu présent. A noter que le ministre était accompagné de la directrice générale de l'alphabétisation et de l'éducation formelle, Laure Alphonsine Yockat-Okondo.