Afrique: L'Angola invite les hommes d'affaires capverdiens

São Vicente — L'ambassadrice d'Angola au Cap-Vert, Júlia de Assunção Cipriano Machado, a invité mardi les acteurs du monde des affaires à examiner les opportunités d'investissement et le marché angolais.

S'adressant à la presse en marge du 1er congrès international sur la science, l'innovation et le développement de la Lusophonie, le diplomate a informé que le volume des échanges commerciaux n'est pas encore significatif et estime qu'il peut être exploité.

Júlia Machado a rappelé qu'en 2022 s'est tenue la VIIIe commission mixte bilatérale, qui visait à aborder divers aspects afin d'augmenter les échanges commerciaux, après avoir centralisé comme priorité la question du transport aérien et maritime.

En ce sens, quatre instruments juridiques ont été signés dans le domaine du transport aérien, trois mémorandums et un accord, sans toutefois déterminer les valeurs.

La diplomate a également souligné la signature d'un accord dans le domaine des investissements liés à la promotion et à la protection réciproque des investissements, créant des conditions juridiques pour que les investisseurs et le secteur privé se sentent en sécurité pour investir tant en Angola qu'au Cap-Vert.

Concernant la communauté angolaise, il a souligné qu'environ 150 Angolais vivent au Cap-Vert, répartis sur neuf îles, dont 30 pour cent à Mindelo.

%

Concernant le congrès promu par l'Université Lusophone du Cap-Vert, qui se déroule du 18 au 20 de ce mois dans la ville de Mindelo, sur l'île de São Vicente, il a souligné la présentation de thèmes très importants dans les différents domaines liés aux nouveaux technologies, pêche, tourisme et science.

La formalisation des relations politico-diplomatiques entre l'Angola et le Cap-Vert remonte au 30 août 1977.

Les relations historiques et fraternelles entre l'Angola et le Cap-Vert se sont renforcées au fil des années, fondées sur des valeurs communes et une profonde compréhension des besoins régionaux et mondiaux.

Grâce au dialogue et à la collaboration, les deux pays travaillent ensemble pour relever les défis mondiaux, promouvoir la paix et la stabilité dans la région et rechercher des opportunités de progrès économique.