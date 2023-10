Angola: Bourse Sociale renforce la lutte contre la pauvreté-Ministre des Finances

Luanda — La Bourse Sociale, lancée mardi, constitue un instrument d'investissement innovant pour soutenir l'agriculture familiale, avec un impact sur la génération de richesses et la lutte contre la pauvreté, de manière durable, a estimé la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

Intervenant lors de la cérémonie officielle de lancement du projet appelé Bourse Sociale, de la Bourse de la Dette et des Valeurs d'Angola (BODIVA), la gouvernante a indiqué qu'il s'agit d'un mécanisme visant des objectifs, en plus du profit financier.

"Cette initiative offre aux investisseurs la possibilité de canaliser leurs ressources vers des projets visant à générer un impact social positif, sans préjudice des attentes légitimes de retour financier", a-t-elle souligné.

Vera Daves a dit que l'initiative Bourse Sociale aide les familles les plus vulnérables, en créant les conditions d'autosuffisance.

Par conséquent, explique la ministre, la Bourse Sociale soutiendra les secteurs productifs liés à l'agriculture familiale, car ce segment génère de la richesse et combat la pauvreté de manière durable, en créant un nouveau type de profit, le « profit social ».

Dans sa communication, la dirigeante a affirmé que cet instrument permet aux organisations et aux entrepreneurs de lever des ressources pour des initiatives sur des questions sociales, économiques, environnementales et culturelles, attirant ainsi des investisseurs désireux de faire une différence dans la société.

« Avec le lancement de la Bourse Sociale, les conditions sont créées pour l'émergence de projets de plus en plus inclusifs et durables, dont le volet profit comporte également un volet bien-être social, contribuant à l'objectif de réduction de la pauvreté et des inégalités dans l'accès aux revenus », a renforcé la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa.

A l'occasion, la secrétaire d'État à la Famille et à la Promotion de la Femme, Alcina da Cunha Kindanda, a considéré le projet Bourse Sociale comme un instrument important pour aider les familles vulnérables, notamment celles des zones rurales.

« Les familles pourront améliorer leurs revenus et, par conséquent, la qualité de vie de leur foyer. Nous espérons que ce projet pourra bénéficier au plus grand nombre d'organismes et de familles», ambitionne la responsable gouvernemental.

La Bourse Sociale, de la Bourse angolaise de la dette et des valeurs mobilières (BODIVA), développera la phase pilote, en partenariat avec l'Association pour l'agro-industrie et l'entrepreneuriat (SEIVA) de la région de Dombe Grande, à Benguela.

Ainsi, le projet, budgétisé à 450 millions de Kz pour les trois prochaines années, se concentrera particulièrement sur l'autonomisation des femmes rurales et réduira les coûts de financement des activités agricoles pour 1 250 familles.