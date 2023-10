Afrique: L'Angola apporte 32 communications au 1er congrès de Lusophonie

São Vicente — Trente-deux communications, sur un total de 65 qui seront présentées au 1er Congrès international sur la Science, l'Innovation et le Développement de la Lusophonie, seront réalisées par des Angolais.

L'information a été fournie à la presse ce mardi par la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Bragança, précisant que 10 communications se feront en personne et le reste en ligne.

Des interventions seront réalisées par des chercheurs angolais dans divers domaines, en mettant l'accent sur l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, la transformation numérique, la santé, le développement mondial, les énergies renouvelables, la promotion du genre et la réduction des inégalités.

La gouvernante a évoqué l'existence d'un ensemble d'interventions axées sur la science et l'innovation pour le développement, ainsi que de bonnes pratiques, dans lesquelles l'Angola interviendra à travers la Fondation pour le Développement Scientifique et Technologique, pour montrer l'expérience qu'il a eue dans le modèle de financement de la science.

Elle a salué l'initiative de l'Université Lusophone du Cap-Vert, considérant que l'enseignement supérieur est un levier important pour promouvoir la coopération dans le secteur.

%

La ministre a souligné la présence de la vice-présidente de l'Angola, Esperança da Costa, qui participe à l'événement au nom du PR, João Lourenço, et de toute la communauté scientifique angolaise, ajoutant qu'il fallait encourager les enseignants et les chercheurs.

Le 1er Congrès International de "Science, Innovation et Développement de la Lusophonie, se déroule sur l'île de São Vicente, République du Cap-Vert.

Promu par l'Université Lusophone du Cap-Vert, l'événement, qui prévoit la participation de l'Angola, de São Tomé et Príncipe, de la Guinée-Bissau Bissau, du Brésil et du Portugal, vise à montrer l'importance de la science et de la recherche pour le développement durable.

Se déroulant dans un format hybride (en ligne et en présence) sous la devise « Assumer son rôle de promoteur du savoir », l'événement réfléchira, entre autres, sur l'économie bleue, les énergies renouvelables, la transition numérique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication.

PA/VM/SB