Angola: La vice-présidente déjà à Mindelo

São Vicente — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, est arrivée ce mardi, dans la ville de Mindelo, île de São Vicente, en République du Cap-Vert, pour participer au 1er Congrès international sur « Science, innovation et Développement de la Lusophonie", qui aura lieu du 18 au 20 de ce mois.

Selon le programme de l'événement, Esperança da Costa, qui participe à la réunion au nom du président de l'Angola, João Lourenço, interviendra au Congrès, où sont attendues des délégations de plusieurs pays lusophones.

Avec le Président de la République du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, et le Premier ministre du Cap-Vert, José Ulisses Correia e Silva, et de hauts responsables des établissements d'enseignement supérieur de la Lusophonie, Esperança da Costa fait partie du Comité d'Honneur du Ier Congrès international sur la science, l'innovation et le développement en Lusophonie.

Le Congrès, entre conférences et tables rondes, abordera « Les chemins vers une recherche scientifique de qualité en lusophonie, favorisant le dialogue entre les universités, le pouvoir politique et les entreprises », ainsi que « La science, la technologie et l'innovation dans les pays lusophones : défis et opportunités dans le 21e siècle".

L'événement s'adresse aux chercheurs, académiciens, décideurs, étudiants universitaires et postuniversitaires de tous les pays lusophones, qui travaillent dans leur pays ou dans la diaspora.

L'Angola, sur un total de 150 chercheurs présents à l'événement, compte avec la participation active de 46 conférenciers issus des domaines les plus divers de la science et de l'innovation, dont dix présentent les conférences en format face à face.

Des chercheurs de pays tels que la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, l'Angola, le Cap-Vert et le Portugal ainsi que la zone autonome de Macao participeront en personne et en ligne, tandis que le Brésil, le Mozambique et São Tomé et Príncipe participeront uniquement en ligne.