Afrique: Le SG de l'ONU met en exergue la coopération du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l'Homme

Nations Unies (New York) — Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara, le Secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en exergue l'excellente coopération du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l'Homme.

Il a, notamment, mis en avant l'interaction positive du Maroc avec le mécanisme de l'Examen périodique universel (EPU), indiquant que le Conseil des droits de l'Homme (CDH) a adopté les résultats du 4ème cycle de l'EPU du Maroc.

A ce titre, faut-il rappeler que l'adoption du rapport du Maroc, le 24 mars 2023, a eu lieu au moment où il siège pour un 3ème mandat au sein du CDH, suite à sa réélection avec une écrasante majorité. L'adoption du rapport EPU du Maroc vient, également, couronner les nombreuses réformes stratégiques mises en oeuvre par le Royaume en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'Homme, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En outre, M. Guterres a mis la lumière sur l'interaction du Maroc avec le Comité onusien pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il importe de souligner que lors de l'examen du 2ème rapport périodique du Maroc sur la mise en oeuvre de la Convention en la matière, en mars 2023, la politique migratoire marocaine a été largement saluée par la plupart des membres dudit comité, qui ont apprécié l'approche multidimensionnelle établie par le Maroc pour gérer cette question dans le cadre d'une politique nationale volontariste et humaine, qui respecte les droits de l'Homme, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

M. Guterres n'a pas manqué de souligner, dans son rapport, la pleine coopération du Maroc avec les titulaires de mandats thématiques au titre des procédures spéciales du CDH. Cette mention conforte l'interaction volontaire, constructive et soutenue dans laquelle le Royaume est engagé avec le système onusien des droits de l'Homme, dans toutes ses composantes, y compris les titulaires de mandats chargés des droits de l'Homme. Il sied de rappeler qu'au cours des dernières années, plus de 13 titulaires de mandats onusiens ont visité le Maroc, y compris le Sahara marocain. A ce titre, le Maroc est de loin le pays ayant reçu le plus grand nombre de visites des procédures spéciales des droits de l'Homme dans la région.

M. Guterres s'est, également, référé aux informations communiquées par le Conseil national des droits de l'Homme (CNDH) du Maroc au Haut-commissariat aux droits de l'Homme, le 23 juillet 2023, relatives à ses activités de promotion et de protection des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dans les provinces du Sud du Royaume, notamment, à travers ses commissions régionales à Laâyoune et à Dakhla. Le rapport a, en outre, mentionné les activités du Mécanisme national de prévention de la torture et du Mécanisme de recours et de suivi des droits de l'enfant au Maroc.

Faut-il rappeler que le Conseil de sécurité, dans toutes ses résolutions, se réfère au rôle des Commissions régionales du CNDH, à Laâyoune et à Dakhla, dans la promotion et la protection des droits de l'Homme.

Le Secrétaire général de l'ONU a tenu à présenter dans son rapport les efforts du Maroc en matière de promotion et protection des droits de l'Homme, notamment ceux déployés par le Royaume pour assurer les meilleures conditions de détention et les garanties d'une procédure régulière, les activités de la CNDH et la protection et la promotion des droits économiques, sociaux et culturels découlant du nouveau modèle de développement au Sahara marocain.