Algérie: Halte de solidarité avec le peuple palestinien - La position constante de l'Algérie saluée

ALGER — Une halte de solidarité avec le peuple palestinien et sa résistance face à l'agression sioniste barbare qui se poursuit depuis le 7 octobre, a eu lieu, mardi à Alger.

Le sit-in a été organisé par les factions de l'Organisation de libération palestinienne (OLP) et des organisations populaires au siège de l'ambassade en présence de parties politiques et d'acteurs de la société civile.

Dans son allocution à l'occasion, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Abou Aita a salué "la position constante et permanente de l'Algérie, qui n'attend pas que les massacres et les agressions soient commis pour manifester son soutien au peuple palestinien et sa cause juste".

"Le peuple palestinien est victime d'un complot international marqué avec la complaisance de pays occidentaux qui soutiennent l'entité sioniste", a-t-il souligné, affirmant qu"en dépit de la douleur et la tristesse pour chaque goute de sang palestinien, notre peuple restera debout".

"Malgré la souffrance qu'il endure et les sacrifices consentis, le peuple palestinien assure aux pays arabes et musulmans qu'il s'attachera à ses droits légitimes et qu'il demeurera un fidèle gardien de la Mosquée d'Al Aqsa", a-t-il réitéré.

Pour sa part, le représentant des factions de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Youcef Abed a qualifié l'opération baptisée "Déluge d'Al-Aqsa" d"'évènement inédit attestant de la puissance de la résistance palestinienne, mais aussi de l'échec et de la vulnérabilité de l'entité sioniste".

"Pour la deuxième semaine consécutive, l'entité sioniste commet des massacres dans la bande de Ghaza, à travers le bombardement violent, dans une guerre génocidaire menée contre le peuple palestinien, détruisant ainsi des maisons, des infrastructures, des structures médicales et établissements de secours, outre les enfants, les personnes âgées et les femmes tombés en martyrs et déplacés", a déploré M. Abed.

Il a aussi affirmé que "le peuple palestinien, en un seul homme, n'acceptera point une nouvelle Nakba et si toutefois ce dernier se retrouve contraint à se déplacer, il empruntera le chemin de sa véritable destination, El-Qods Echarif, la capitale de l'Etat palestinien indépendant".

Il a, en outre, appelé la communauté internationale à "redoubler d'efforts en vue d'instaurer la paix et d'intervenir immédiatement pour mettre fin à l'escalade sioniste et à la guerre contre le peuple palestinien".

Pour sa part, le membre du Bureau politique du Front de libération nationale (FLN), Ferhat Reghib, a exhorté les peuples arabo-musulmans à soutenir le peuple palestinien dans sa lutte pour faire face au soutien inconditionnel dont bénéficie l'entité sioniste auprès des pays occidentaux.

"Les frères palestiniens sont invités, face à cette agression sioniste, à unifier leurs rangs et à rejeter leurs désaccords, et ce conformément aux conclusions du Sommet arabe d'Alger tenu en octobre dernier pour le rassemblement des factions palestiniennes", a-t-il ajouté.

A ce propos, il a réaffirmé la position constante de l'Algérie en faveur de la cause palestinienne, jusqu'à l'établissement d'un Etat indépendant sur les frontières de 1967 avec El-Qods pour capitale.

De son côté, le coordonnateur général du Comité populaire algérien de solidarité avec le peuple palestinien, Mohamed Taher Dilmi, a relevé la nécessité pour les peuples arabes de soutenir la cause palestinienne, affirmant que l'Algérie "est toujours aux côtés de la Palestine, et nous sommes tous mobilisés pour l'aider en toutes circonstances".