Maroc: Chambre des conseillers - Les nouveautés de la rentrée universitaire et la promotion du secteur culturel au centre de la séance des questions orales

Rabat — Les nouveautés de la rentrée universitaire et les mesures prises pour la promotion du secteur culturel et la valorisation des initiatives lancées par le ministère de tutelle à cet égard, ont été, mardi, au centre de la séance des questions orales à la Chambre des conseillers.

En réponse aux questions des conseillers, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid a indiqué que le nombre des bénéficiaires de l'application "Pass Jeunes" a atteint 100.000 jeunes lors de la phase d'essai lancée par le ministère au niveau de la région de Rabat-Salé-Kénitra.

M. Bensaid a expliqué que son département aspire, après un an de lancement de cette application "qui renforce la confiance entre les jeunes et les institutions de l'Etat", à atteindre des millions de jeunes en la généralisant à l'échelle nationale.

S'agissant des dommages subis par certains sites historiques à la suite du séisme d'Al Haouz, M. Bensaid a précisé qu'entre 70 et 80 % de ces sites touristiques de la ville de Marrakech sont à nouveau ouverts au public, ajoutant que la restauration et la reconstruction des autres sites endommagés ou effondrés nécessiteront plus de temps et un travail spécialisé en collaboration avec les autres secteurs concernés.

D'autre part, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, qui s'exprimait au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui, a relevé que l'année universitaire 2023-2024 verra l'ouverture de nouvelles cités universitaires à Taza, Kenitra et Agadir, ainsi que l'extension de deux cités à Rabat et Nador.

Il a expliqué que la capacité d'accueil de ces cités universitaires atteint 1.300 lits à Taza, 1.800 lits à Kenitra et 1.600 lits à Agadir, évoquant dans ce sens l'extension de la cité universitaire de Nador de 820 lits et de la cité universitaire Souissi I de 1.200 lits.

Sur un autre registre, M. Baitas a souligné que l'année universitaire en cours sera marquée par le renforcement et la diversification des filières de formation pour le cycle de licence, portant ainsi le nombre total de ces filières à 1.037, par rapport à 570 programmes au cours de l'année universitaire précédente.

Au début de cette séance, une lecture a été donnée à un communiqué de la Chambre des conseillers sur la détérioration de la situation, le déclenchement des actions militaires dans la bande de Gaza et les attaques contre les civils.

La Chambre des conseillers explique la situation dans la région par le blocage de la perspective politique, sapant ainsi la solution à deux États.

Elle a en outre salué les efforts constants du Royaume, qui s'inscrivent dans le cadre des ses relations bilatérales et multilatérales conformément aux référentiels internationaux et arabes, en vue de parvenir à une solution pacifique, juste et globale au conflit israélo-palestinien basée sur la solution à deux Etats vivant côte à côte en paix et en sécurité.