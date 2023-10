Maroc: Grâce à la Vision Royale, le secteur numérique constitue un levier fondamental de la croissance socio-économique au Maroc (Ghita Mezzour)

Dubaï — Grâce à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le développement du secteur numérique constitue un levier fondamental de la croissance socio-économique au Maroc, a souligné, mardi à Dubaï, la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Ghita Mezzour.

Dans une déclaration à la MAP, en marge de sa participation au Salon GITEX Global 2023, Mme Mezzour a indiqué que le gouvernement veille pleinement à mettre en oeuvre la Vision Royale en matière d'accélération de la transformation numérique, pour que le Royaume du Maroc bénéficie du grand essor de ce secteur.

La ministre dit avoir passé en revue, au cours de ce forum qui réunit 180.000 responsables issus de 180 pays, les potentialités du Maroc dans le domaine de la digitalisation, à même d'attirer de nouveaux investissements, notant que le Royaume est considéré comme la deuxième destination d'exportations de services technologiques en Afrique.

Dans ce contexte, a-t-elle poursuivi, le secteur numérique au Maroc emploie plus de 130 personnes et comprend plus de 1.200 entreprises, alors que le volume des exportations de ce secteur dans le pays est d'environ 15 milliards de dirhams par an".

Mme Mezzour a relevé que nombre de services technologiques de pointe sont actuellement exportés vers des destinations européennes, africaines et américaines par des entreprises internationales du Royaume, soulignant la nécessité d'oeuvrer pour sensibiliser davantage les investisseurs aux énormes capacités et potentialités numériques dont dispose le Maroc.

Elle a souligné que le Maroc dispose de tous les moyens qui en font un pôle dans le secteur numérique, grâce à une jeunesse talentueuse et distinguée maîtrisant les langues internationales, ainsi qu'à la grande proximité temporelle des marchés européen, indien et américain, appelant, dans ce contexte, à oeuvrer pour davantage de développement des entreprises émergentes dans le domaine technologique.

Par ailleurs, Mme Mezzour a mis en avant un projet visant à valoriser la formation des jeunes marocains dans le domaine de la numérisation, expliquant que 13.000 professionnels du domaine numérique sont actuellement formés dans le Royaume chaque année, avec l'espoir d'augmenter ce nombre.

Lors de ce conclave, auquel participent des géants de la technologie au niveau mondial, Mme Mezzour a pris part à deux ateliers, le premier dans le cadre du panel des dirigeants africains «Superbridge Summet - Museum of the Futur», et le second intitulé «Promouvoir l'innovation technologique multisectorielle et la transformation numérique».

Au cours de ces deux ateliers, elle a passé en revue les opportunités d'investissement dont regorge le Maroc dans le domaine du numérique, mettant en avant les différents aspects de développement dans lequel s'est engagé le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ainsi que la diversité de ses infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières et ferroviaires.

La ministre a également évoqué les aspects de développement réalisés par le Maroc dans le domaine du numérique, notant, dans ce contexte, que la communication numérique dans le Royaume atteint les 90%.

GITEX Global 2023 explore les dernières innovations et tendances dans les domaines de l'intelligence artificielle, du cloud, du Web 3.0, de la cybersécurité, des technologies climatiques et du développement urbain, entre autres.

Pendant cinq jours, l'exposition présentera les dernières avancées technologiques dans le monde de l'intelligence artificielle, tout en accueillant la 5ème édition d'«AI Everything», la plus grande exposition de solutions d'intelligence artificielle de cette année, qui verra la participation d'un millier d'entreprises pour démontrer les capacités de cette nouvelle technologie.