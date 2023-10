Maroc: Sidi Kacem - Le plan d'action 2023 au menu d'une réunion du CPDH

Sidi Kacem — Le Comité provincial du développement humain (CPDH) de Sidi Kacem, a tenu mardi, une réunion consacrée au plan d'action de 2023 ainsi qu'aux interventions de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans le domaine de la santé.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province de Sidi Kacem, El Habib Nadir, a permis de passer en revue l'état d'avancement de la convention de partenariat signée en juin dernier entre le CPDH et le Centre marocain pour l'innovation et l'entrepreneuriat social (MCISE) relatif à l'autonomisation économique des femmes.

A cette occasion, il a été également procédé à la signature d'une convention de partenariat relative au renforcement de l'offre de santé dans la province.

Dans le cadre de la troisième phase de l'INDH, les projets objet de cette réunion ont été mis en œuvre selon une approche participative et novatrice, a indiqué M. Nadir, mettant l'accent sur les efforts consentis et le rôle joué par les différentes instances de gouvernance de l'INDH en vue de mettre en œuvre ses objectifs.

Il a en outre évoqué un certain nombre de projets réalisés au niveau de la province, à l'instar de la création de plus de 300 unités d'enseignement préscolaire, la construction et l'équipement de trois maternités et le financement de plusieurs projets générateurs de revenus au titre de la 3ème phase de l'initiative.

Après avoir expliqué qu'une auto-évaluation de l'action de l'initiative s'impose en dépit de l'importance des projets mis en œuvre, le gouverneur a mis en valeur les recommandations issues de la réunion du CPDH de juin dernier visant à donner une nouvelle impulsion aux actions de l'INDH en vue d'en accélérer la cadence.

En outre, il a insisté sur la nécessité d'examiner et d'évaluer l'impact de ces projets sur les bénéficiaires, mais aussi de fournir des recommandations dans un rapport d'évaluation détaillé pour remédier aux manquements liés à ce type de projets.

Pour sa part, la cheffe du département de l'action sociale à la province de Sidi Kacem, Meriem Othmani, a présenté le bilan des projets réalisés dans le cadre des quatre programmes de l'INDH au titre de la troisième phase, avant de passer en revue la situation financière jusqu'en octobre et l'état d'avancement du plan d'action de 2023.

En appui à l'offre de santé à l'échelle la province, deux conventions de partenariat ont été signées pour un montant de plus de 3 MDH en vue d'étoffer et d'améliorer les services de santé et d'appuyer le système de santé en matière notamment de santé de la mère et de l'enfant.