Madagascar: Partisans du Collectif vs pro-Rajoelina - Un premier blessé dans les affrontements entre les deux camps

La marche des 11 candidats du Collectif et de leurs partisans risque de prendre une autre tournure dans les jours à venir. Face à des pro-Rajoelina de plus en plus agressifs, des manifestants sont prêts à se défendre.

La tension a atteint son paroxysme

Hier, Andavamamba a été le nouveau théâtre d'un face-à-face entre partisans du Collectif des candidats et partisans du président sortant, Andry Rajoelina. Comme ce qui a été annoncé depuis ce lundi, CENAM était le point de ralliement des manifestants soutenant les revendications des 11 candidats au sein du Collectif. Mais comme par hasard, c'était également le point de départ de la propagande d'Andry Rajoelina dans le 4ème arrondissement, comme l'a indiqué l'un des leaders du Tanora Miandrandra ny Hoaviny (TMH), même s'il s'agit, bien évidemment, d'un quartier du 1er arrondissement.

Avec l'arrivée des candidats, l'ambiance est montée d'un cran dans le camp des manifestants qui ont choisi de faire la marche d'Andavamamba vers Anosy pour rejoindre Mahamasina. Mais, comme il fallait s'y attendre, la première confrontation est survenue juste 10 minutes après le début de la marche. Les pro-Rajoelina ont attendu les manifestants en face de la Jirama Andavamamba. Ils ont bloqué le passage, proférant insultes, provocations et ont fait montre de violence et d'actes de « vandalisme ». Après près d'un quart d'heure d'accrochage, il a fallu que la voiture de Marc Ravalomanana ouvre le chemin aux manifestants afin qu'ils puissent poursuivre leur marche.

Deuxième accrochage

Jets de bouteilles remplies d'urine sur les manifestants, des coups sur les voitures des candidats, entre autres celle de Marc Ravalomanana, et sur les manifestants mais surtout menaces et provocations en tous genres, les pro-Rajoelina ont fait la loi du côté d'Andavamamba. En tout cas, des éléments du TMH ont montré leurs forces contre les manifestants qui ont fait preuve de retenue. L'affrontement entre civils, tant redouté, ne tenait plus qu'à un fil. Quoi qu'il en soit, le face-à-face entre les deux parties a fait son premier blessé.

Un homme qui ne faisait que passer sur les lieux mais qui portait un polo blanc fut victime des coups de la part des individus en orange. Outre une blessure à la tête, l'individu s'est fait délester de tout ce qu'il avait. Il a tout perdu. De plus, quelques manifestants se sont plaints d'avoir perdu leurs téléphones. Un deuxième accrochage s'est ensuite produit devant l'Alliance française. En effet, les pro-Rajoelina ont poursuivi les manifestants et leur ont une nouvelle fois bloqué le chemin.

Voyous

Non seulement les manifestants ont fait preuve de discipline, mais ils ont voulu montrer qu'il s'agit bien d'une « marche pacifique ». « Cela fait 25 ans que je participe aux élections mais je n'ai jamais eu recours à des méthodes de voyous, ni fait appel à des voyous. Andry Rajoelina l'a fait. C'est fini pour lui », a ainsi réagi Roland Ratsiraka qui a poursuivi, « nous ne sommes pas Bruce Lee, mais nous utilisons nos têtes et notre sagesse ». Selon Marc Ravalomanana, « les Malgaches ne méritent pas d'expérimenter de telles situations ». En effet, les 11 candidats du Collectif ont déploré cette situation. « Je condamne et déplore ces scènes de violence et de provocation perpétrées par des voyous. Je mets également les commanditaires de ces mercenaires politiques devant leurs responsabilités. Je prône les batailles d'idées plutôt que les bagarres de rue. Ceci ne nous stoppera pas », a, quant à lui soutenu Hajo Andrianainarivelo.

Responsabilités

En tout cas, personne ne souhaite une guerre civile dans le pays. Toutefois, à l'allure où vont les choses, cela n'est pas à exclure. La situation appelle ainsi les deux côtés à se ressaisir et à faire passer l'intérêt de la nation avant tout calcul politique. Quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre ont de lourdes responsabilités dans la tournure que les événements vont prendre dans les jours à venir. Faut-il noter qu'au CENAM Andavamamba, bien que la situation se soit gâtée, les forces sont restées absentes. Devant l'AFT, elles se trouvaient impuissantes face aux agissements des « oranges ». Il faut néanmoins indiquer que leur présence sur les lieux a limité, pour une partie, la casse.