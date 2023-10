Madagascar: Karaté-do / Tana ville - Les titres partagés

Le championnat Karaté Section Tana Ville, toutes les catégories, du Kata et Kumité, incluant les cadets, juniors, et seniors, hommes et dames, a tenu toutes ses promesses ce week-end, au Gymnase Couvert de Mahamasina. Environ 200 karatékas issus de 19 clubs dans la section ont disputé leurs tickets pour le championnat régional d'Analamanga programmé vers la fin du mois d'octobre. Les titres ont été partagés surtout chez les seniors. « En général, l'objectif a été atteint. Mais, c'était juste une étape car la section vise à étendre sa présence en faisant connaître les démarches nécessaires pour créer un club, et également pour atteindre l'objectif principal de vulgariser le sport dans la section d'Antananarivo ville. En outre, le niveau des combattants et satisfaisants », a expliqué Andry Ramaroson, président de la section. Harimanitra Andrianjatovo, le vice-président, a souligné que « le karaté-do n'est pas seulement un art de combat, mais aussi une discipline qui enseigne le respect, l'éducation, et la culture ».

Heriniaina Samson

Tous les résultats du championnat :

Kata :

Individuel dame :Cadette :Ny Avo (Tiger's Ljf), Junior :Kezia (Tiger's Ljf), Senior :Gracia (Aro), Par équipe :Tiger's UCM

Individuel Homme :Cadet :Aiko (Aro), Junior : Iriana (Tekado), Senior :Billy (Tiger's Andohalo), Par équipe : Tiger's (Andohalo)

Kumité :

Individuel Dame

Cadette :- 47kg Riantsoa (Makawa), + 47kg Princia (Kokaju)

Junior : -53kg Mihatsara (Tiger's Ljf), +53 kg Ornella (Aska 67ha)

Senior : -50 kg Nathalie (Tiger's Ljf), -55kg Malanta (Aska 67ha), -61kgMihary (Aska 67ha), -68 kg Sophie (Kenkamashi)

Par équipe :Aska 67 ha

Individuel Homme :

Cadet :-57kg Tiavina (Kokaju), +57kg Lanto (Kokaju Ambanidia)

Junior : -61kg Nateo (Kokaju Andohalo), +61kg Mpiaro (Kenkamashi)

Senior : -60 kg Mouktar (Aska 67 ha), -67kg Syfano (Aska 67 ha), -75kg Heriniaina (Aska 67 ha), -84kg Jackson (Tiger's Andohalo), +84kg Gaëtan (Tiger's Andohalo)