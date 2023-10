Madagascar: Dressage de chiens - Les propriétaires malgaches de plus en plus professionnels

« Les propriétaires de chiens de race à Madagascar commencent à se former pour parfaire le dressage de leur chien, mais beaucoup reste encore à faire », selon l'association Madagascar Boerboel Club, l'organisateur de la première édition du Boerboel Day qui s'est déroulé vers la fin de la semaine dernière à l'immeuble Assist Ivandry.

L'événement, malgré son intitulé, a vu la participation de plusieurs races canines autres que le Boerboel, dans le cadre du show et du concours de beauté canin inédit. Jason Taylor, un expert international, a fait partie du jury du concours. Après la réussite de cette première édition, cet événement sera désormais annuel.

Plusieurs propriétaires de chiens se sont inscrits en tant que nouveaux membres dans l'association durant l'événement. L'objectif de l'événement, justement, à part le renforcement de la cohésion entre propriétaires de chien de race, est d'améliorer la prise en charge par chaque propriétaire de son chien, pour assurer la pérennité de chaque race.

C'est dans cette perspective que l'association projette déjà de programmer plusieurs formations sur la meilleure manière de choisir son chien de race et les bonnes pratiques pour l'élever correctement, en collaboration avec Dogs & Co, une marque spécialisée dans tous les services dédiés aux chiens, tels que les conseils en matière d'alimentation, de soins et de vaccinations mais également les services de nettoyage et même de garderie en cas d'absence des propriétaires.

Il est clair en tout cas que le dressage et l'élevage de chiens de race sont assez délicats et requièrent des routines très particulières qui peuvent différer selon la race de chaque chien et qui gagnent à être connus.