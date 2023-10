Madagascar: Électrification rurale -Le gouvernement américain fournit de l'énergie

Une lueur d'espoir dans cette obscurité ambiante. Cette semaine, le gouvernement américain, par l'intermédiaire de Power Africa et de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a célébré l'achèvement d'un projet de trois ans avec Hydro Ingénierie Etudes et Réalisations (HIER).

Le projet fournira de l'énergie électrique à 1 500 ménages ruraux dans les communes de Tsarazaza et de Fandriana.

D'ici la fin de l'année, Power Africa et ses partenaires du secteur privé fourniront de l'énergie à plus de 3 600 ménages et entreprises à Madagascar.

Ces nouvelles connexions permettent aux ménages et aux entreprises d'avoir de l'électricité pour la première fois, ce qui facilitera les activités de développement économique telles que la soudure, la réfrigération des aliments dans les restaurants et l'amélioration de la menuiserie.

Les enfants et les enseignants peuvent désormais étudier et préparer leurs cours le soir ; les bâtiments administratifs locaux peuvent utiliser des ordinateurs, des imprimantes et d'autres technologies ; et les communautés bénéficient d'une meilleure sécurité nocturne.

L'ambassadeur des États-Unis à Madagascar et aux Comores a participé à une visite du site de Tsarazaza pour célébrer l'électrification de la commune et rencontrer les responsables locaux et les membres de la communauté pour discuter de l'achèvement du projet et des besoins futurs en énergie.

Au cours d'une brève allocution, l'ambassadeur Claire Pierangelo a déclaré « même si ce projet touche à sa fin, nous continuerons à soutenir le déploiement de l'énergie propre à Madagascar. Le gouvernement américain continuera à rechercher des opportunités par l'intermédiaire de ses collègues de Power Africa et des partenariats avec le secteur privé local pour apporter de l'énergie propre et renouvelable aux zones rurales ».

Le programme Power Africa du gouvernement américain rassemble les ressources collectives du secteur privé, des organisations internationales de développement et des gouvernements en Afrique pour accroître l'accès à l'énergie. Depuis 2018, Power Africa a contribué à près de 90 000 nouvelles connexions grâce à un soutien de 2,2 millions de dollars aux développeurs d'énergie à Madagascar.

Les États-Unis se tiennent aux côtés de Madagascar pour sauvegarder les ressources naturelles du pays.