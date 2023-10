Madagascar: ORANGE PRO LEAGUE - Plusieurs innovations en gestation

L'association des Clubs de football élite de Madagascar (CFEM) compte apporter des innovations à la cinquième édition de l'Orange Pro League.

Le coup d'envoi est prévu vers la fin novembre.

«Nous respectons les structures et la hiérarchie. Nous avions dû attendre la tenue des élections au sein de la fédération qui est l'instance mère.

Nous procèderons très prochainement à notre réunion pour discuter de nombreuses innovations», a confié le président du CFEM, Henintsoa Rakotoarimanana dit «Tôta».

Dans le but d'éviter l'élimination éternelle de notre club porte-fanion au premier tour ou aussi le souci de partira-partira pas, CFEM envisage de modifier la formule de compétition et poursuivre la négociation avec la fédération et l'État concernant la subvention et la prise en charge du club champion qui va représenter le pays en compétition africaine.

«Une de mes propositions aux présidents des clubs, ce serait le club champion de la prochaine saison 2024 qui représentera le pays à la Ligue des champions africaine version 2025, pour qu'ils puissent avoir plus de temps de trouver le budget nécessaire, de se préparer sereinement durant la prochaine saison et trouver les joueurs renforts.

Cela nous permettra d'avoir une équipe forte qui pourrait aller plus loin», a soufflé le patron du CFEM.

Flou sur les relégués

Cette instance envisage aussi de modifier la formule de compétition, «nous pensons remplacer la phase de conférences Nord et Sud par la formule 'tout le monde rencontre tout le monde en aller simple' dans le but de multiplier le nombre de matchs pour chaque équipe. Nous allons tout de même garder les Play-offs pour les quatre mieux classées», a-t-il avancé. La formule reste ainsi hybride.

«Si nous aurons, par exemple, dix équipes engagées, les techniciens auront environ 250 joueurs pour faire la sélection», a-t-il soutenu avec conviction.

Outre l'éventuelle subvention de la fédération et de l'État pour le club porte-fanion en compétition africaine, le CFEM promet une hausse importante pour le champion. Fosa Juniors FC, champion de la dernière édition, a ravi une prime de 15 millions d'ariary.

Onze clubs ont, pour l'heure, en main leur passeport pour la prochaine édition, en l'occurrence Fosa Juniors FC, champion en titre, AS Fanalamanga, vice-champion, les demi-finalistes : Ajesaia et Cosfa, et les quart-de-finalistes: Disciples FC, CFFA, Elgeco Plus, Mama FC, ainsi que les trois autres équipes qui ont raté les Play-offs, en l'occurrence Dato FC, Zanakala FC et Jet Kintana.

Sans oublier les deux clubs finalistes du championnat national D2, à savoir Kakao Football Club Ambanja et FC Jean Michel Ambovombe Androy.

Cinq autres sont en ballotage dont les deux lanternes rouges, Tia Kitra FC, dernier de la conférence Nord et Tsaramandroso formation FC, dernier de la conférence Sud.

Le sort des clubs forfaits en phase de conférences reste également à discuter car ils devraient être relégués selon le règlement de compétition, c'est le cas de l'Uscafoot, 3FB, Asa et Tsaramandroso.